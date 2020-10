Serie D. Rende – FC Messina: convocati e probabile formazione

Vigilia di campionato per il FC Messina che domani affronterà il Rende. Questa mattina, sul sintetico del “Despar Stadium”, mister Rigoli ha diretto la rifinitura in vista della gara valida per la 6^ giornata di Serie D. La comitiva giallorossa viaggerà alla volta della cittadina in provincia di Cosenza nel pomeriggio. Rispetto alla formazione scesa in campo nella stracittadina contro l’Acr Messina, ci saranno delle novità nell’undici iniziale del FC Messina. Nella lista dei convocati, inoltre, figurano anche i nuovi acquisti Di Giorgio ed Agnelli. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 14:30 di domani, allo stadio “Marco Lorenzon”.

Sfida al passato per Rigoli

Match importante per il FC Messina ma anche per mister Rigoli. L’allenatore siciliano ha guidato il Rende proprio nella scorsa stagione in Serie C, sfiorando una miracolosa salvezza. Al termine della rifinitura, il tecnico giallorosso non ha nascosto le insidie che nasconde la gara di domani. Nella consueta intervista pre partita, Rigoli ha analizzato il momento della squadra, concentrata dopo l’ultima vittoria e vogliosa di proseguire il periodo positivo. Una vittoria contro il Rende darebbe continuità al FC Messina in ottica primo posto in classifica. Rispetto a sette giorni fa, però, la squadra dovrà rinunciare a Marco Garetto. Il centrocampista, classe 2001, ha avuto qualche problema muscolare e sarà sottoposto ad ecografia ad inizio della prossima settimana. L’assenza dell’ex Torino modificherà la scelta degli under nell’undici iniziale. Da segnalare, però, la presenza tra i convocati di Cristian Agnelli, Manfredi Di Giorgio e dello spagnolo Javier Noguera.

Probabile formazione e convocati

Mister Rigoli non modificherà totalmente il suo FC Messina. Contro un Rende che si è rinforzano negli ultimi giorni di mercato, i giallorossi dovrebbero schierarsi con il consueto 4-3-3. Linea difensiva confermata con Aita, Domenico Marchetti, Fissore e Casella davanti al portiere Marone. A centrocampo, con l’assenza di Garetto, si profila una linea totalmente over con Palma, Giuffrida ed Alessandro Marchetti. In avanti, infine, spazio a Mukiele, Carbonaro ed uno tra Bevis e Coria. La gara sarà trasmessa in live streaming sulla pagina ufficiale Facebook del FC Messina.

I 22 convocati dal tecnico Rigoli:

PORTIERI: MARONE Francesco, TOCCI Francesco, STRINO Massimo;

DIFENSORI: AITA Gabriele, FISSORE Matteo, MARCHETTI Domenico, QUITADAMO Gabriele, RICOSSA Riccardo, CASELLA Francesco;

CENTROCAMPISTI: MARCHETTI Alessandro, PALMA Giuseppe, GILLE Thomas, DI GIORGIO Manfredi, AGNELLI Cristian, GIUFFRIDA Giovanni, CORIA Facundo, NOGUERA Javier;

ATTACCANTI: BEVIS Kilian, CARBONARO Paolo, MUKIELE Norvin, CABALLERO Pablo, DAMBROS Lucas.

Foto di Marco Familiari tratta dalla pagina Facebook ufficiale Football Club Messina

(3)