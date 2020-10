Serie D. FC Messina: ufficiale l’acquisto di Cristian Agnelli

Il FC Messina batte un colpo allo scadere del calciomercato. La società giallorossa si è assicurata le prestazioni di Cristian Agnelli, forte centrocampista classe 1985. Dopo le dichiarazioni post stracittadina del presidente Arena e di mister Rigoli, la squadra è passata subito ai fatti, infiammando le ultime ore di mercato. Scade oggi, infatti, la sessione trasferimenti dei campionati dilettantistici. Il FC Messina ha operato tanto sia sul fronte entrate che su quello uscite, cercando di soddisfare anche le esigenze dell’allenatore.

Classe ed esperienza al servizio della squadra

Il centrocampo è stato uno dei reparti finito sotto la lente d’ingrandimento di mister Rigoli. Il FC Messina si è subito mosso, in settimana, assicurandosi due elementi che potessero rinforzare il parco under ed over. Dopo l’annuncio del classe 2002 Manfredi Di Giorgio, proveniente dal Mazara, ieri è stato il gran giorno per Cristian Agnelli. Originario di Foggia, il centrocampista ha firmato un biennale, sino a giugno 2022. Un segnale forte della società anche in chiave programmazione futura. Nonostante i 35 anni, Agnelli darà un contributo non indifferente alla comitiva giallorossa. Per lui sarà la seconda esperienza in Serie D, dopo un’intera carriera passata tra Serie B e C con oltre 350 presenze. Nell’ultima stagione ha indossato la maglia della Pergolettese in terza serie, ma il suo palmarès recita anche esperienze con Salernitana, Juve Stabia, Sorrento, Benevento, Spal, Lecce, Verona e Catanzaro. Cristian Agnelli, però, è un simbolo per la sua città. Con la maglia del Foggia è stato uno dei principali protagonisti della scalata dalla Serie D alla Serie B. Il calciatore ha già sostenuto il primo allenamento con i compagni e punta alla convocazione per la sfida contro il Rende.

Sfoltimento della rosa e presentazioni

Gli arrivi di Caballero, Barcos, Di Giorgio ed Agnelli hanno creato grande abbondanza nella rosa del FC Messina. Per questo motivo anche il fronte cessioni è molto caldo in casa giallorossa. Il direttore generale Rizzieri ha chiuso altre due operazioni in uscita. Dopo la partenza in prestito di Ebui, il reparto offensivo viene sfoltito con l’addio di Pietro Balistreri e Jordan Gaspar. L’attaccante, ex Marsala, si trasferisce al Fiuggi mentre l’esterno ecuadoregno fa il suo ritorno in Spagna. Nel frattempo, seguendo le nuove direttive della Lega Nazionale Dilettanti, il FC Messina ha comunicato che la gara contro il Rende sarà trasmessa in live streaming sulla pagina Facebook ufficiale della società. Oggi pomeriggio, invece, sarà presentato Hernan Barcos alla stampa. L’appuntamento è alle ore 16 allo stadio “Giovanni Celeste”.

Foto di Marco Familiari tratta dalla pagina ufficiale Facebook Football Club Messina

