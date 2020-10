Serie D, Fc Messina: esonerato il tecnico Gabriele

Il Football Club Messina esonera Ernesto Gabriele. Non è stata sufficiente la vittoria, seppur striminzita, di domenica scorsa con il Troina, a Gabriele per salvare la panchina del Football Club, secondo in classifica nel girone I di serie D, alle spalle della battistrada Acireale. Nel primo pomeriggio è arrivata la nota ufficiale del club giallorosso che ha ufficializzato l’esonero. Ma già al termine del match di domenica con i rossoblù ennesi si era capito che la sua avventura sulla panchina dell’Fc era finita.

Gabriele paga l’assenza di gioco e il mancato feeling con parte di dirigenza e alcuni calciatori

Lo scorso anno avevo raccolto il testimone di Massimo Costantino, oggi, invece, è lui a pagare. Il management dirigenziale gli contesta l’assenza di gioco (troppo poco due 1 a 0 senza brillare contro San Luca e Troina e la sconfitta di Trapani con il Dattilo). Ma di fondo ci sarebbe anche l’assenza di feeling con alcuni calciatori e la poco fiducia di una parte della dirigenza peloritana che, probabilmente, avrebbe voluto partire sin dall’inizio con un altro allenatore. Ecco perché, in sintesi, il Football Club Messina esonera Gabriele.

Nel pomeriggio sarà il vice Carmelo Mancuso a dirigere l’allenamento in vista della trasferta Campania contro il Santa Maria del Cilento.

Domani il sostituto: sarà Pino Rigoli?

Esonerato Gabriele, è cominciata la ridda di nomi sul sostituto di Gabriele. Il nome più accreditato sembra essere quello di Pino Rigoli. Il 57enne allenatore nativo di Raccuja ha già avuto diversi colloqui con il dg Rizzieri e presto potrebbe mettere nero su bianco. Per lui parlano esperienza e panchine importanti e “pesanti” (come Juve Stabia e Catania) oltre ad una buona conoscenza della categoria, del territorio e dei calciatori in forza all’Fc.

Domani stesso Rigoli dovrebbe svolgere il suo primo allenamento con la squadra messinese. Rigoli che, negli anni scorsi, aveva avuto anche un abboccamento con l’Acr Messina di Pietro Sciotto ma aveva declinato l’invito.

Nella foto, tratta dal profilo facebook del Fc Messina, il trainer Ernesto Gabriele

