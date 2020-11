Serie A2. Orlandina Basket: luci ed ombre in vista dell’inizio del campionato

L’Orlandina Basket non si ferma e mette nel mirino l’esordio in campionato. Nonostante l’incertezza sulla data d’inizio della Serie A2 causa Covid-19, la squadra del presidente Sindoni prosegue il programma di preparazione in vista delle gare che contano. In questo senso non vanno sottovalutate le tre sconfitte consecutive rimediate in Supercoppa di Serie A2. Il cammino della squadra di coach Sodini non è certamente roseo ma nasconde diverse ombre.

Alla ricerca di brillantezza e aggressività

Pianificando una stagione di alto livello e vincente, l’allenatore paladino ha ben chiaro cosa manca al momento alla sua squadra. Al termine del match contro Trapani, brillantezza ed aggressività sono state le principali caratteristiche richieste alla sua Orlandina Basket. Le uscite ufficiali hanno evidenziato una buona qualità del roster ed ampi margini di crescita e miglioramento. Rispetto ad un anno fa, le scelte di mercato appaiono più oculate e vincenti, specialmente nel reparto statunitense. Tuttavia è apparsa evidente un mancanza di profondità della squadra che dovrà essere colmata per avere più scelte dalla panchina.

Obiettivo campionato

Dopo un mese e mezzo di preparazione, l’Orlandina Basket è forte di un lavoro specifico e senza pause. L’assenza di infortuni si è aggiunta ai risultati negativi dei tamponi eseguiti su staff tecnico e giocatori. Coach Sodini prosegue con il programma di allenamenti e, probabilmente, sarà disputata una nuova amichevole nel prossimo weekend. Analizzando le prove dei singoli giocatori, una grande impressione l’hanno destata Fall, Gay e Johnson sia dal punto di vista fisico che tecnico. Nell’ultima uscita contro Trapani, poi, si è preso la scena Celis Taflaj, con ben 21 punti messi a referto. Tutte buone indicazioni che si aggiungono alle conferme dei veterani del gruppo, come Simone Bellan, di rientro da un infortunio. Fondamentale, quindi, sarà proseguire nel percorso di crescita, per presentarsi al meglio all’esordio in campionato.

Foto tratta dalla pagina Facebook ufficiale Orlandina Basket

(5)