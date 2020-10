Prima categoria: il punto sui tre gironi messinesi

Nello scorso week-end si sono giocati gli incontri valevoli per la seconda giornata nel campionato di Prima categoria. Vediamo, nel dettaglio, cosa è successo nei tre raggruppamenti che vedono le messinesi impegnate.

Girone C: ben quattro le gare rinviate causa Covid

Il numero più alto di gare rinviate causa emergenza Covid si è registrato nel girone con squadre nebroidee che vedono club rappresentare comuni da poco dichiarato zona rossa (Galati Mamertino).

Dei match giocati, da rimarcare il blitz del Longi (in gol con Pidalà e Santoto) in casa dell’Umbertina, per il resto pari con gol in Aluntina-San Fratello e Pro Orlandina-Furnari.

Risultati 2^ giornata – Prima categoria Girone C

Aluntina-San Fratello 2-2

Pro Orlandina-Furnari 1-1

Umbertina-Longi 1-2

Città di Mistretta-Sfarandina (rinviata a mercoledì 21 ottobre alle 15.30)

Nasitana-Città di Galati (rinviata a mercoledì 21 ottobre alle 15.30)

Rosmarino-Futura Brolo (rinviata a mercoledì 21 ottobre alle 15.30)

Tortorici-Stefano Catania (rinviata a mercoledì 21 ottobre alle 15.30)

Classifica:

Pro Orlandina 4 Furnari 4 Sfarandina* 3 Stefano Catania* 3 Longi 3 Città di Galati* 1 Rosmarino* 1 San Fratello* 1 Aluntina 1 Tortorici* 0 Futura Brolo**0 Città di Mistretta** 0 Nasitana** 0 Umbertina 0

(*una gara in meno, **due gare in meno)

Girone D: Pgs Luce sette bellezze, Saponarese e Monforte da applausi

Nel girone D il Melas impatta 3 a 3 sul terreno del Riviera Nord (che ha pareggiato i conti con due rigori contestati siglati da Pagliaro), mentre la sfida in famiglia in Valle del Mela-Saponarese, dove si sono affrontati i due tecnici Piero (nipote) e Felice Miceli (zio), è andata alla formazione ospite, grazie ad un rete, nella ripresa di Bonfiglio che ha fatto esultare il trainer più esperto.

Tris del Monforte sulla Folgore, goleada di un’ottima Pgs Luce (tripletta di Bonfiglio, doppietta di Micari e gol di Mangano e Bonamonte). Al Rodì Milici il derby con l’Orsa Promosport

Risultati 2^ giornata – Prima categoria Girone D

Monforte San Giorgio-Folgore Milazzo 3-0

Valle del Mela-Saponarese 0-1

Pgs Luce-Lipari 7-0

Riviera Nord-Melas 3-3

Rodì Milici-Or.Sa. Promosport 2-1

Pro Mende-Juvenilia – Rinviata a mercoledì 28

Riposa: Aquila Bafia

Classifica:

Melas 4 Pro Mende* 3 Lipari 3 Monforte San Giorgio 3 Saponarese 3 Pgs Luce 3 Rodì Milici* 3 Riviera Nord 2 Or.Sa Promosport 1 Aquila Bafia^ 0 Folgore Milazzo ^ 0 Valle del Mela 1 Juvenilia** 0

(* una gara in meno, ** due gare in meno, ^ riposo)

Girone E: blitz della capolista Sant’Alessio, pari nel derby Furci-Giardini

Sono state ben tre le partite rinviate causa covid nel girone E. Negli altri incontri tutte a punti le squadre della zona jonica. La capolista Sant’Alessio si fa sentire e conquista la sua seconda vittoria in due gare, grazie alla doppietta di Behrami e il gol di Basile.

Bene anche il Fiumedinisi (in gol l’ever green Davide Fugazzotto) che pareggia sul campo del Guardia, pari con gol, infine, nell’atteso derby fra il Furci e il Giardini. In vantaggio gli ospiti con Napoli, il pari dei padroni di casa, nei minuti finali, con D’Amico.

Risultati 2^ giornata – Prima categoria Girone E

Aci Bonaccorsi-Sant’Alessio 2-3

Furci-Giardini Naxos 1-1

Guardia Calcio-Fiumedinisi 1-1

Adrano-Campanarazzu 0-1

Riposto Calcio-Rsc Riposto (rinviata a mercoledì 21 ottobre alle 15,30)

Akron Savoca-New Randazzo (rinviata a mercoledì 21 ottobre alle 15,30)

Real Sud Nino Di Blasi-Casalvecchio Siculo (rinviata a mercoledì 21 ottobre alle 15,30)

Classifica:

Sant’Alessio 6 Giardini Naxos 4 Campanarazzu 4 Rsc Riposto* 3 Aci Bonaccorsi 3 Casalvecchio* 3 Guardia 2 Riposto* 1 New Randazzo* 1 Furci 1 Fiumedinisi 1 Akron Savoca* 0 Adrano 0 Real Sud* 0

(* una gara in meno)

Nella foto, tratta dal profilo facebook, della Pgs Luce, una formazione del club peloritano

