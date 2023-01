Messina si candida per ospitare le finali della Coppa Italia di Pallavolo Femminile 2024

L’Amministrazione Comunale propone Messina per ospitare le finali nazionali di Coppa Italia di Serie A1 e Serie A2 di Pallavolo Femminile per il 2024. La comunicazione è appena arrivata, a margine di un incontro a Palazzo Zanca tra il sindaco Federico Basile e il Presidente della società sportiva Akademia Sant’Anna, Fabrizio Costantino. La sede proposta è il Palarescifina.

«La candidatura – ha spiegato il sindaco Federico Basile –, che arriverà nel prossimo fine settimana da parte del Presidente Lega Pallavolo serie A femminile Mauro Fabris, se accolta, farà approdare a Messina un evento sportivo che darebbe lustro alla nostra Città non soltanto dal punto di vista prettamente sportivo, ma anche e soprattutto sociale ed economico».

Perché proprio il Palarescifina come location per le partite? A spiegarlo è lo stesso Basile: «L’Amministrazione – chiarisce – ha individuato il PalaRescifina quale impianto per lo svolgimento dell’importante manifestazione sportiva che vanta una capienza di circa 4000 posti ed è già stato utilizzato per incontri internazionali disputati dalla nostra Nazionale di Pallavolo maschile, 2018 Amichevole Italia vs Bulgaria, 2019 World League Italia vs Francia».

Già nei giorni scorsi la collaborazione tra il Comune di Messina e l’Akademia Sant’Anna – insieme all’Università e ad altre istituzioni cittadine – si era rivelata fruttuosa e aveva portato alla creazione di un video promozionale per la città di dello Stretto.

