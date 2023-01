Un pallone da volley sorvola le bellezze di Messina: un nuovo video promozionale per la città

Un pallone da pallavolo sorvola Messina, con un giro panoramico che passa dal Duomo, al Teatro, al Mercato Vascone, tra bellezze storico-architettonico e quotidianità, fatto rimbalzare da “comparse”, tra personaggi noti e istituzioni della città dello Stretto. È il video promozionale realizzato grazie alla collaborazione tra il Comune di Messina, la squadra di volley femminile cittadina Akademia Sant’Anna, Todo Modo, Università e Camera di Commercio.

L’idea dietro al video, presentato questa mattina in conferenza stampa al Salone delle Bandiere, è quella di promuovere la città mostrandone patrimonio artistico, sportivo e culturale. Per questa ragione, sono stati scelti luoghi simbolo e panorami mozzafiato. Tra le comparse, il sindaco Federico Basile, Monsignor Cesare Di Pietro, Vescovo Ausiliare di Messina e le giocatrici della squadra di pallavolo Akademia Sant’Anna.

«Con il video “Impresa Messina” – ha spiegato Fabrizio Costantino, presidente della Desi Shipping Akademia – volevamo dare il nostro contributo al brand Messina. Un contributo di immagini che mettessero al centro le bellezze della nostra città, insieme ai suoi attori, dalle nostre atlete al Sindaco, passando per il Vescovo».

Soddisfatto, il sindaco Federico Basile, che in un’immagine del video rilancia la palla con un bagher direttamente dal suo ufficio a Palazzo Zanca: «Più che un video promozionale della squadra – ha affermato – è un video promozionale della città. La palla che girava ha fatto un po’ un giro turistico della città. Sono convinto che insieme per Messina non sia solo uno slogan, ma ciò che si sta facendo. Lo sport non è solo calcio. La nostra città deve essere aperta su tanti fronti, culturale, sportivo. Questo video deve fare il giro». Sulla stessa lunghezza d’onda, l’assessore a Cultura e Turismo, Enzo Caruso: «Prevedo migliaia di visualizzazioni per questo video – ha commentato –, per l’originalità e l’associazione di due elementi; il turismo e Messina. Questa città merita e deve promuovere le proprie eccellenze. Lo sport è un veicolo importantissimo».

Presenti alla conferenza stampa di presentazione del video promozionale dedicato alla città di Messina, il sindaco Federico Basile, l’assessore alla Cultura e al Turismo, Enzo Caruso, l’Esperto allo Sport, Francesco Giorgio, il Prorettore vicario dell’Università degli Studi di Messina, Giovanni Moschella, il Presidente di Sicindustria Sicilia, Pietro Franza, il Presidente della Camera di Commercio, Ivo Blandina, il Presidente, unitamente allo staff tecnico e alle atlete della società Desi Shipping Akademia Messina.

