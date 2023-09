Messina scalda i motori, torna il Rally del Tirreno 2023: il programma e la mappa dei percorsi

Il Rally del Tirreno ai nastri di partenza questo weekend a piazza Duomo, a Messina, per la sua 20esima edizione. L’appuntamento è fissato per sabato 23 e domenica 24 settembre 2023. Un grande ritorno nella città dello Stretto, dopo diversi anni in cui la manifestazione si è svolta in provincia. Vediamo quali saranno i percorsi e il programma dell’evento.

Settantotto aspiranti partecipanti, al momento al vaglio della Federazione, tra cui tantissimi giovani. Messina si prepara a riaccogliere il Rally del Tirreno che, lo scorso anno, si è tenuto nella vicina Villafranca Tirrena. Il Comune della provincia messinese sarà comunque parte della manifestazione, grazie alla collaborazione del sindaco Giuseppe Cavallaro, che ha offerto i propri spazi per il parco assistenza.

Il Rally del Tirreno 2023 è organizzato da Top Competition, con il supporto della Delegazione ACI Sport Sicilia e dell’Automobile Club di Messina ed in partnership con la Città Metropolitana di Messina. Ad intervenire alla presentazione della manifestazione anche l’assessore Massimo Minutoli, che ha sottolineato come «l’Amministrazione ha appoggiato immediatamente l’iniziativa perché questa edizione segna un importante ritorno a Messina». Soddisfatto anche l’assessore Enzo Caruso: «“Messina città della musica e degli eventi” comprende sia gli eventi culturali, sia quelli sportivi. Accendiamo i riflettori su Messina. Eventi come questo hanno ripercussioni turistiche importanti».

Rally del Tirreno Messina 2023: percorsi e programma

La ventesima edizione del Rally del Tirreno si svolgerà a Messina il 23 e 24 settembre 2023. Centro dell’evento sarà piazza Duomo, dove gli equipaggi e le vetture saranno accolte alle 20.30 di sabato sera. Nel corso della giornata, sempre ai piedi della Cattedrale, sono previste anche altre iniziative legate allo sport e alla sicurezza. Il via vero e proprio scatterà poi alle ore 22.00 con la Prova Speciale “Messina 1”, ma prima sarà possibile andare a vedere le auto ferme a piazza Duomo e, magari, farsi fare un autografo dai partecipanti. La seconda giornata, quella di domenica 24 settembre, vedrà lo svolgimento dei tre percorsi cronometrati: “Roccavaldina”, “Colli 4 Strade” e “Campo Italia”.

Il traguardo finale è programmato alle ore 19.00, sempre a Piazza Duomo, dove avverrà la premiazione. La classifica finale sarà pubblicata alle ore 20.15. La gara sarà valida anche come “6° Rally Storico Messina”, come “Coppa Rally 8^ Zona” e “Campionato Siciliano per auto moderne e storiche”, la serie regionale promossa da ACI Sport Sicilia, guidata da Daniele Settimo. Direttore di gara sarà Mauro Zambelli. A piazza Duomo saranno previsti diversi eventi e sarà presente uno schermo che trasmetterà le immagini della gara per le due giornate di sabato e domenica.

Il programma completo è disponibile a questo link, mentre in questa pagina è possibile consultare la tabella dei tempi e delle distanze. Maggiori informazioni sul sito della Top Competition.

