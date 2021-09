Messina-Palermo anche sulla TV satellitare: Sky la trasmetterà in diretta

Il derby siciliano tra Messina e Palermo valido per la seconda giornata del girone C di Serie C verrà trasmesso in diretta anche sulla TV satellitare. L’emittente nazionale Sky ha acquistato i diritti di trasmissione del match, che sarà visibile sul canale 251 sabato 4 settembre a partire dalle 17.30. La piattaforma satellitare possiede i diritti di 8 partite di Serie C a settimana di alcune squadre, tra cui il Palermo.

L’evento è disponibile in streaming anche su Eleven Sports, che detiene i diritti di tutta la Lega Pro. Messina-Palermo, uno dei derby siciliani più antichi, paradossalmente non si disputerà in Sicilia, poiché lo stadio “Franco Scoglio”, dove l’ACR dovrebbe giocare le partite casalinghe, non è ancora del tutto pronto.

La società giallorossa, sfruttando una deroga in fase di iscrizione, aveva indicato il “Razza” di Vibo Valentia – dove si giocherà la partita col Palermo – come impianto per i match locali, con la promessa da parte dell’Amministrazione comunale di Messina di poter tornare a San Filippo già il 20 agosto, in tempo per la prima giornata in programma il 4 settembre proprio contro il Palermo. Promessa che però la Giunta non ha potuto mantenere.

Ne è scaturito un acceso botta e risposta tra Comune e ACR, con il mea culpa del sindaco De Luca, che ha dichiarato: «Il verbale di consegna lavori aveva come scadenza il 16 settembre, ma io non lo sapevo e mi hanno mandato allo sbaraglio. Ho fatto una figuraccia, chiedo scusa ai tifosi, ma da quanti anni non si spendevano 500mila euro per lo stadio?».

