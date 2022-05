Giro d’Italia a Messina: il percorso completo della quinta tappa

Mercoledì 11 maggio Messina tornerà sul palcoscenico del ciclismo internazionale, ospitando la maggior parte del percorso della quinta tappa del Giro d’Italia 2022, che partirà da Catania dopo la scalata da Avola (Siracusa) all’Etna. A cinque anni dall’ultimo transito in riva allo Stretto, stavolta l’itinerario non sarà la zona ionica: abbandonato il capoluogo etneo, la gara si svilupperà prima in provincia, con un lungo viaggio da Giardini Naxos fino a Villafranca Tirrena, e poi nel centro città, dove gli atleti taglieranno il traguardo.

Da Catania a Messina in 5 ore: il percorso della quinta tappa del Giro d’Italia 2022

Ripassiamo il circuito completo della quinta tappa, che vedrà la Sicilia nord-orientale protagonista. Lungo 174 km e con un dislivello di 1.200 m, il percorso scelto partirà da Catania alle ore 11:30. Da lì, i corridori si dirigeranno verso Acireale e lasceranno la provincia etnea con il passaggio da Fiumefreddo di Sicilia a Chianchitta e Francavilla di Sicilia, intorno alle 13.00. Una volta superata la costa si affronta la lunga scalata di Portella Mandrazzi (pendenze attorno al 4% medio) che, seguita da una lunghissima discesa, porta alla costa nord dell’Isola.

La gara si sposterà successivamente sul lato tirrenico, raggiungendo Barcellona Pozzo di Gotto alle 14:52, sviluppandosi sulla S.S. 113, dunque attraversando tutti i paesi e le frazioni tirreniche della città metropolitana, come già avvenuto nell’ottobre del 2020 con l’arrivo a Villafranca Tirrena.

Verso le 15:30 i ciclisti entreranno a Messina. A circa 4 km dall’arrivo la corsa si sposterà dalla statale per entrare con un breve strappo dentro l’abitato di Messina. Si transiterà in ampi viali cittadini per la prima parte in discesa per poi risalire fino ai 1.500 m. Breve discesa e a 800 m dall’arrivo l’ultima curva. Rettilineo finale di 800 m, largo 7,5 m in piano su asfalto. L’arrivo sarà in via Garibaldi alle 16:00.

Di seguito la crono-tabella con tutti i passaggi e gli orari previsti, salvo incidenti o altri contrattempi che potrebbero prolungare la durata della competizione.

