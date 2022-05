Giro d’Italia 2022, arrivo in volata a Messina: è Arnaud Demare il vincitore della V tappa

È il corridore Arnaud Demare, francese di 31 anni, il vincitore della quinta tappa del Giro d’Italia 2022 Catania-Messina. Uno spettacolare arrivo in volata che si è concluso con l’accelerata decisiva a pochi metri dal traguardo. Per lui è la sesta vittoria al Giro d’Italia. In seconda posizione Fernando Gaviria Rendon, in terza Giacomo Nizzolo.

Grandissima emozione a Messina per la V tappa del Giro d’Italia 2022, che ha visto gli atleti attraversare le province di Catania e di Messina e Arnaud Demare guadagnarsi la maglia rosa. Tutta Italia col fiato sospeso e lo sguardo sul mare della Sicilia, tra paesaggi mozzafiato in una splendida giornata di sole.

Gli atleti in gara hanno percorso 174km partendo dal capoluogo etneo per poi arrivare nella provincia peloritana intorno alle 11.30. Ingresso in provincia di Messina da Giardini Naxos, poi Barcellona Pozzo di Gotto, Villafranca, e l’approdo sul territorio comunale di Messina, da Rodia. I corridori del Giro d’Italia hanno quindi percorso la statale passando da Spartà, Granatari, Ganzirri e arrivando poi a piazza Castronovo. Infine, gli ultimi chilometri tra corso Cavour, la via Tommaso Cannizzaro e l’arrivo in via Garibaldi dove hanno tagliato il traguardo nei pressi di piazza Municipio.

