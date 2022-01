Gara podistica in riva allo Stretto: conto alla rovescia per il “Trofeo Città di Messina”

È confermato il Trofeo Città di Messina, la gara podistica sui 10km che partirà domenica 30 gennaio da piazza Municipio. La manifestazione è inserita nel calendario nazionale Fidal ed è valida quale prova di apertura del Grand Prix di Corsa 2022. Le iscrizioni sono ancora aperte.

Nonostante l’annullamento di diverse gare a causa dell’andamento dell’epidemia covid-19, a Messina è confermata la gara podistica “Trofeo Città di Messina”, che si svolgerà domenica e che interesserà buona parte della via Garibaldi. «La manifestazione – scrivono gli organizzatori –, riporta la grande atletica in città, con la Podistica Messina che riallaccia un filo invisibile con il Trofeo Sulle Strade di Annarita Sidoti che si svolse dal 2017 al 2019 raccogliendo sempre importanti numeri di partecipazione e facendo registrare al maschile le vittorie di Giovanni Cavallo, Natale Grosso e Giuseppe Trimarchi, fra le donne il successo nell’edizione inaugurale di Lorenza Chiara Immesi e la doppietta di Tatiana Betta, portacolori della società organizzatrice». Alla gara di domenica saranno presenti i campioni italiani master (proprio sui 10km) Corrado Mortillaro e Virginia Salemi.

La partenza è prevista per le ore 10.00 a piazza Municipio, mentre la premiazione avverrà alle 11.45. La gara si svolgerà seguendo le prescrizioni previste in tema di sicurezza, con partecipazione degli atleti subordinata all’esibizione del green pass obbligatorio e adozione della mascherina per i primi 500 metri di corsa.

Le iscrizioni, come si anticipava, sono ancora aperte, al costo di 10 euro. Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook Podistica Messina. È possibile, inoltre, contattare gli organizzatori al numero di telefono 3883258587.

Le modifiche alla viabilità

Per consentire lo svolgimento della gara podistica “Trofeo Città di Messina” sono state disposte alcune modifiche alla normale viabilità. In particolare, domenica 30, dalle ore 7.00 alle 13.00, sarà vietata la sosta, con zona rimozione coatta:

nella carreggiata est (valle) di via Garibaldi nel tratto compreso tra via Cannizzaro e viale Boccetta e

nella carreggiata ovest (monte) di via Garibaldi nel tratto compreso tra le vie Cannizzaro e Cesare Battisti.

