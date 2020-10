FC Messina. Ufficializzato Caballero ed allenamenti al “Despar Stadium”

Il FC Messina ha il suo nuovo attaccante. La società ha ufficializzato l’acquisto di Pablo Caballero che già da una settimana si sta allenando con la squadra. Nella giornata odierna è arrivato il via libera per il tesseramento ufficiale. La società giallorossa ha risolto tutte le pratiche burocratiche ottenendo anche il transfer dalla Spagna. Caballero, di nazionalità argentina, ha doppio passaporto e questo aspetto ha facilitato la velocità del tesseramento. L’attaccante sarà quindi a disposizione di mister Rigoli per la stracittadina di domenica contro l’Acr Messina. La gara si giocherà al “Franco Scoglio” alle 14:30.

Esperienza e goal

Il FC Messina ha deciso di puntare su un profilo d’esperienza internazionale. Pablo Caballero, classe 1986, è sbocciato tra le fila del Racing Club. Approda in prima squadra nella stagione 2009/2010 iniziando la sua carriera in Argentina. Oltre alla maglia del Racing, infatti, gioca anche con Tigre, Club Ferro ed Almirante Brown. Restando in sud America, Caballero si trasferirà al Guarani in Paraguay. La sua è una carriera da giramondo che lo porta a sbarcare sino in Cina. In Oriente, Caballero veste la maglia del QD Jonoon. Negli ultimi anni, l’attaccante si stabilisce in Europa più precisamente in Spagna. In terra iberica, dove otterrà anche il secondo passaporto, scende in campo con le casacche di Almeria e Cartagena. Adesso la sua prima esperienza in Italia con la maglia numero 27 del FC Messina.

Mercato ed allenamenti

L’arrivo di Caballero non chiude le porte al mercato del FC Messina. Dopo le partenze di Gnicewicz ed Aprile, il club del presidente Arena compie un’altra cessione giovane in prestito. Questa volta è il classe 2002 Joaquin Guzman Rocchetti ad essere mandato in prestito all’Unitas Sciacca nel campionato d’Eccellenza. Un’altra importante novità è rappresentata dal cambio di location per gli allenamenti. Nella giornata odierna e sino a sabato, il FC Messina usufruirà del terreno di gioco del “Despar Stadium”. Nel nuovo impianto all’avanguardia, di proprietà del SSD Camaro, mister Rigoli effettuerà anche la rifinitura pre match di sabato.

Foto di Marco Familiari tratta dalla pagina Facebook ufficiale Football Club Messina.

