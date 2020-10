Serie D. FC Messina – Acr Messina: sospesa la prevendita dei biglietti

Sospesa, momentaneamente, la prevendita dei biglietti per la partita fra il Football Club Messina e l’Acr Messina. La stracittadina è in programma domenica alle 14.30 al «Franco Scoglio» ed è valevole per la quinta giornata del campionato di serie D.

Inadempienze nelle prescrizioni imposte



Tutto nasce da una relazione del personale di pubblica sicurezza, presente domenica scorsa allo stadio in occasione dell’incontro Acr Messina-Acireale. La Questura di Messina, di conseguenza, ha evidenziato alcuni problemi al club presieduto da Pietro Sciotto.

Nello specifico sono stati giudicati insufficienti gli interventi di pulizia all’interno della stadio ed è stato richiesto un numero di steward adeguato, oltre alla numerazione dei posti a sedere, importante per garantire il giusto distanziamento tra gli spettatori sia in Tribuna che in Curva Sud (richiesta anche la capienza dei singoli settori agibili, nonché l’individuazione delle scale e dei servizi igienici fruibili e quelli che, invece, rimarranno off-limits).

Domani convocata nuovamente la Commissione comunale di vigilanza

Per la giornata di venerdì, quindi, è stata riconvocata una seduta della Commissione comunale di vigilanza sui pubblici spettacoli che dovrà dare l’ok alla riapertura al pubblico dell’impianto e, di conseguenza, alla seconda fase della prevendita. Tagliandi che stavano andando a ruba, tanto che già 343 erano stati venduti sino alla serata di mercoledì. Probabile prevedere il sold out (dai 1000 posti vanno tolti i 280 abbonati alle gare casalinghe del FC Messina e una quota di accrediti societari).

La nota dell’FC Messina: enorme amarezza

A dare notizia della sospensione della prevendita dei biglietti è stato, ovviamente, il Football Club che, da calendario, giocherà in casa. Il club presieduto da Rocco Arena richiede un pronto intervento delle istituzioni in merito alla gestione del «Franco Scoglio». I vertici del sodalizio giallorosso hanno richiesto pure una verifica sulla sussistenza dei requisiti per un‘eventuale revoca della concessione dello stadio, prorogata lo scorso dicembre. Si attende, sul tema, una risposta dell’Acr Messina che non dovrebbe tardare ad arrivare. Il clima, per l’attesa sfida di domenica, insomma, comincia a surriscaldarsi.

Nella foto, lo stadio «Franco Scoglio»

