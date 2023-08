Dalla pallavolo al basket: ecco quali attività ospiteranno gli impianti sportivi di Messina nel 2023-24

Pallavolo al Palarescifina, basket al Palarussello, calcio a 5 al PalaMili, e non solo: la Giunta Basile definisce per quali discipline verranno utilizzati per la stagione 2023/24 gli impianti sportivi di Messina. Vediamo l’elenco completo (suscettibile di modifiche).

La Giunta Basile pensa alla programmazione 2023/24 per gli impianti sportivi di Messina e definisce, attraverso la delibera di giunta numero 413 del 29 agosto, le linee guida per l’utilizzo di palestre e palazzetti. Il provvedimento tiene conto delle prescrizioni – in termini di misure regolamentari, di tipologia di terreno di gioco, e così via –, stabilite dalle Federazioni sportive di riferimento.

Di seguito, l’elenco e le destinazioni d’uso degli impianti sportivi di Messina:

Palarescifina – Pallavolo (manifestazione sportive e non con presenza di pubblico)

– Pallavolo (manifestazione sportive e non con presenza di pubblico) Palatracuzzi – Pallavolo-Basket (manifestazione sportive e non con presenza di pubblico)

– Pallavolo-Basket (manifestazione sportive e non con presenza di pubblico) Juvara – Pallavolo (manifestazione sportive e non con presenza di pubblico)

– Pallavolo (manifestazione sportive e non con presenza di pubblico) Ritiro – Basket ed altre discipline se compatibili (manifestazione sportive e non con presenza di pubblico)

– Basket ed altre discipline se compatibili (manifestazione sportive e non con presenza di pubblico) PalaMili – Calcio a 5, Pallamano, Basket (manifestazione sportive e non con presenza di pubblico)

– Calcio a 5, Pallamano, Basket (manifestazione sportive e non con presenza di pubblico) Palarussello – Basket, calcio a 5 ed altre discipline se compatibili, pugilato (nel locale ritenuto idoneo dal Dipartimento manutenzione stabili). Per manifestazione sportive e non con presenza di pubblico;

– Basket, calcio a 5 ed altre discipline se compatibili, pugilato (nel locale ritenuto idoneo dal Dipartimento manutenzione stabili). Per manifestazione sportive e non con presenza di pubblico; Bonanno – Calcio (manifestazione sportive e non con presenza di pubblico)

– Calcio (manifestazione sportive e non con presenza di pubblico) Campo Rugby Sperone A. Sciavicco – Rugby e calcio (previa determinazione di apposita regolamentazione) manifestazione sportive e non con presenza di pubblico

Occasionalmente, l’assessorato allo Sport potrà valutare lo svolgersi di altre attività sportive all’interno dei singoli impianti, sempre tenendo conto delle caratteristiche della struttura, come: arti marziali, boxe, danza sportiva, ginnastica, scherma, tennistavolo. Sempre nella giornata di ieri, inoltre, il sindaco di Messina, Federico Basile, ha comunicato che il Palatracuzzi è di nuovo agibile al pubblico spettacolo, con 979 posti a sedere.

(Foto di Markus Spiske per Pexels)

