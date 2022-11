Calcio, gol spettacolare del portiere dell’ACR Messina: il video diventa virale

L’ACR Messina è su tutti i quotidiani nazionali nell’edizione di lunedì 7 novembre. Sì, perché i peloritani ieri, usciti vincitori per 3-2 dalla 12esima giornata del campionato di Serie C contro il Monterosi Tuscia, si sono resi protagonisti di un fatto straordinario. Il portiere, Michal Lewandowski, ha fatto gol quasi dalla sua area di porta, mentre calciava un rinvio, realizzando il gol del provvisorio 2-0 del Messina.

L’evento, con tanto di video pubblicato sui social, è diventato presto virale. Una rete del portiere è rarissima nel calcio. Ancor di più se segnata con i piedi e non di testa, come spesso avviene invece sui calci piazzati nei minuti finali delle partite.

L’ACR si è anche beffato del più noto calciatore del Barcellona, Robert Lewandowski, omonimo dell’estremo difensore messinese, scrivendo su Twitter: «Hey, guarda qui. Ti sfidiamo a fare lo stesso».

Hey @lewy_official, look at this. We dare you to do the same 😉#Lewandowski pic.twitter.com/b5UVe03GXt

— ACR Messina (@AcrMessina1900) November 6, 2022