ACR Messina, esonerato Sullo: è Ezio Capuano il nuovo allenatore

L‘ACR Messina decide di ripartire da un nuovo allenatore: Ezio Capuano. Formalizzato l’esonero di Salvatore Sullo, la Società ha affidato la guida tecnica all’ex Arezzo e Sambenedettese.

Non hanno convinto i recenti risultati maturati da Sullo tra campionato e coppa, dove sono arrivate in totale 6 sconfitte dall’inizio della stagione, nonostante il difficile contesto rappresentato da una preparazione cominciata in netto ritardo rispetto alle altre squadre. L’ultimo ko casalingo contro il Monterosi Tuscia è stato ritenuto sufficiente da Sciotto, Argurio e Lo Monaco per ringraziare l’ex bandiera del Football Club Messina Peloro e rimuoverlo dall’incarico che ricopriva da luglio.

Capuano, 66 anni, è un decano della Serie C, da 24 anni l’unica categoria in cui ha allenato dopo le esperienze tra i dilettanti. Nelle ultime due stagioni ha guidato l’Avellino ai playoff nel 2019-20, mentre nel 2020-21 si è prima dimesso dal Foggia per poi venire esonerato dal Potenza nel febbraio scorso. Ironia della sorte, domenica prossima saranno proprio i lucani i prossimi avversari in campionato del Messina, una sfida dunque simbolicamente importante per il tecnico salernitano.

Giovedì 14 ottobre alle 12:00, presso la sala stampa dello Stadio “Franco Scoglio” il nuovo allenatore del Messina sarà presentato in una conferenza stampa che si terrà alla presenza dei giornalisti.

Lo staff del “nuovo“ Messina di Capuano sarà così composto: Giuseppe Padovano allenatore in seconda, Giovanni Micallo collaboratore tecnico con funzione di match analisi, Marco Onorati preparatore dei portieri e Alessandro Innocenti preparatore atletico.

