Sicilia. Aumentano i vaccini anti-Covid, curva pandemica stabile: i dati dell’ultima settimana

La Sicilia si vaccina contro il Covid-19. Continua con dati positivi la campagna vaccinale, nonostante per diversi periodi l’Isola vantasse il primato negativo di percentuale di vaccinati tra tutte le regioni italiane.

In totale, l’83,83% dei siciliani che rientrano nel target di popolazione ha completato il ciclo primario. Tra il 12 e il 18 gennaio si registra un incremento significativo di prime dosi, aumentate del 20,23%, con una lieve flessione nella fascia d’età 12-19 anni (-7,77%). La popolazione 5-11 anni con almeno una dose raggiunge invece il 20,64% del target regionale, con il 2,70% (8.368) che ha portato a termine il ciclo primario.

Proseguono a passo spedito anche le terze dosi, arrivate a 1.760.473 in tutta la Sicilia. Dal 10 gennaio è possibile ricevere la dose booster del vaccino anti-Covid dopo 4 mesi. Le prenotazioni sono aperte anche per i ragazzini tra i 12 e i 15 anni.

Covid Sicilia: il monitoraggio settimanale dei casi

Per quanto riguarda invece il monitoraggio del virus, sono 69.506 i nuovi positivi ai test antigenici e molecolari processati tra lunedì 10 e domenica 16 gennaio, con un’incidenza complessiva di 1.436 nuovi casi per 100.000 abitanti. La curva epidemica risulta stabile in confronto al picco dei sette giorni precedenti.

Le province con il tasso di positivi più alto rispetto alla media regionale sono Siracusa (1.966 nuovi casi ogni 100.000 abitanti), Caltanissetta (1.928 nuovi casi per 100.000 abitanti) e Ragusa (1.665 nuovi casi ogni 100.000 abitanti). La fascia d’età ad aver segnato più positività è quella tra i 14 e i 18 anni, con 1.972 tamponi positivi.

La maggioranza dei pazienti in ospedale nella settimana in esame risulta non vaccinata (75,9% in area medica e 84,4% in terapia intensiva) o con ciclo vaccinale non completo (9,7% area medica e 5,8% terapia intensiva).

