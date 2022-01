Vaccino Covid Sicilia, al via le prenotazioni della terza dose per il target 12-15 anni

Al via oggi, sabato 8 gennaio, in Sicilia le prenotazioni per la terza dose del vaccino anti-covid per i ragazzi e le ragazze tra i 12 e i 15 anni. Le somministrazioni per questa fascia d’età partiranno infatti lunedì 10 gennaio. Ad annunciarlo è la Regione Siciliana. Vediamo come funziona e chi potrà prenotarsi.

Come previsto dal Ministero della Salute, da lunedì 10 gennaio partono in tutta Italia le somministrazioni della dose “booster” per i ragazzi e le ragazze tra i 12 e i 15 anni che hanno completato il ciclo vaccinale primario (seconda dose del vaccino anti-covid Pfizer o Moderna o monododose Janssen) o sono guariti dal covid da almeno 4 mesi (120 giorni). Per il target è prevista una dose di Pfizer al dosaggio di 30 mcg in 0,3 ml, come richiamo (booster) di un ciclo primario, indipendentemente dal vaccino utilizzato per lo stesso, con le stesse tempistiche previste per i soggetti a partire dai 16 anni di età.

Proseguono, nel frattempo, le vaccinazioni pediatriche.

Vaccino anti-covid per il target 12-15 anni: come prenotare la terza dose

La prenotazione per la dose “booster” del vaccino anti-covid per il target 12-15 anni sarà possibile a partire da oggi, 8 gennaio 2022, attraverso la piattaforma del Governo predisposta da Poste Italiane, oppure attraverso il sito della Regione Siciliana, da dove è possibile scaricare la modulistica relativa alla vaccinazione.

Il giorno della vaccinazione è necessario che sia presente anche uno solo dei genitori/tutori legali, il quale dovrà dichiarare di avere informato l’altro genitore.

