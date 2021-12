Vaccino anti-covid ai bambini dai 5 agli 11 anni: gli orari degli hub a Messina e provincia

I personaggi dei cartoni animati invadono l’hub della Fiera di Messina per le somministrazioni del vaccino anti-covid per i bambini dai 5 agli 11 anni, che partiranno, giovedì 16 dicembre. Le vaccinazioni pediatriche saranno eseguite in diversi centri di città e provincia. Vediamo l’elenco completo e gli orari.

Appena arrivato il via libera dalla Regione ai vaccini per i più piccoli, l’Ufficio del Commissario per l’Emergenza Covid di Messina ha messo subito in moto la sua macchina organizzativa e l’ha fatto con una certa creatività, con l’obiettivo di accogliere i più piccoli in un ambiente più adatto a loro, allegro e colorato. Da Spider-man a Ladybug, infatti, i personaggi di fumetti e cartoni animati hanno invaso l’hub in Fiera. Allestito anche una zona di attesa a misura di bambino, con pennarelli e immagini da colorare.

Vaccino anti-covid ai bambini: gli orari degli hub di Messina e provincia

Pubblichiamo, di seguito, gli orari delle vaccinazioni pediatriche (dai 5 agli 11 anni) a Messina e provincia.

Hub Fiera di Messina : tutti i giorni, dalle 15.00 alle 19.00;

: tutti i giorni, dalle 15.00 alle 19.00; Centro vaccinale Dip. Igiene e Sanità Pubblica di Lipari : giovedì, 08.00-12.00;

: giovedì, 08.00-12.00; Centro vaccinale Dip. Igiene e Sanità Pubblica di Patti : lunedì, mercoledì, venerdì, 15.00-18.00. Domenica, 08.30-13-30;

: lunedì, mercoledì, venerdì, 15.00-18.00. Domenica, 08.30-13-30; Dipartimento militare di medicina legale di Messina : da lunedì a venerdì, 14.00-16.00;

: da lunedì a venerdì, 14.00-16.00; Hub Parco Corolla di Milazzo : tutti i giorni, 15.00-19.00;

: tutti i giorni, 15.00-19.00; Hub Capo d’Orlando : da giovedì a sabato, 15.00-19.00;

: da giovedì a sabato, 15.00-19.00; Centro vaccinale P.O. Mistretta : da mercoledì a venerdì, 15.00-19.00;

: da mercoledì a venerdì, 15.00-19.00; Centro vaccinale ex AIAS Taormina: da giovedì a sabato:15.00-19.00.

+2

Loading... ×

(5)