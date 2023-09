La Croce Rossa cerca personale in Sicilia: come candidarsi al lavoro

La Croce Rossa seleziona personale da inserire in diversi punti di crisi del territorio italiano, nello specifico il lavoro riguarda l’accoglienza dei migranti principalmente in Sicilia, per le sedi di: Lampedusa, Porto Empedocle, Vizzini, Castelvetrano.

«La Croce Rossa – si legge nell’avviso – prevede l’impiego di personale con competenze e capacità multidisciplinari tali da poter rispondere alle esigenze delle persone migranti assistite, al fine di garantire alle attività prioritarie durante la permanenza presso i centri individuati, seppur limitata nel tempo, un approccio olistico di carattere socio-sanitario. Il presente avviso ha l’obiettivo di costituire un elenco di personale da impiegare i centri ed in punti di crisi individuati nel territorio Italiano per le attività di assistenza delle persone migranti ospitate». Lavorare con la Croce Rossa

Medici, ma anche cuochi e manutentori; cliccando sui singoli profili è possibile leggere le competenze richieste per lavorare all’interno della Croce Rossa:

È possibile presentare la candidatura per un solo profilo. Richiesta la disponibilità immediata.

Come presentare la domanda

Per presentare la domanda è necessario compilare il modulo disponibile sul sito della Croce Rossa, entro e non oltre le 12.00 del 30 settembre 2023, allegando una copia del CV, del documento di identità e una foto. Per maggiori informazioni è possibile inviare una e-mail all’indirizzo:

recruiting@cri.it, indicando nell’oggetto la dicitura “Avviso Personale Attività Accoglienza Migranti” e il profilo prescelto.

