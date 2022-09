Elezioni politiche 2022: l’ex Presidente Nello Musumeci eletto al Senato

L’ex Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci viene eletto al Senato alle ultimissime politiche 2022; sono 150mila e 682 i voti alla coalizione del centrodestra, con 1592 preferenze espresse proprio per l’ex governatore siciliano, candidato con Fratelli d’Italia, che si attesta al 36,41% al collegio uninominale di Catania.

«È giunto il momento – scriveva Musumeci un paio di giorni fa sui social – che anche a Roma ci si accorga finalmente della Sicilia e delle sue necessità. Lo chiederemo al prossimo governo di centrodestra, lo faremo con una folta rappresentanza di parlamentari siciliani, eletti nelle liste di Fratelli d’Italia. Perché quando hai testimoniato per una vita la coerenza con i tuoi ideali, puoi sempre chiedere la fiducia degli elettori. La nostra Isola, oggi più che nel passato, ha bisogno della buona politica».

Elezioni politiche 2022, Musumeci al Senato

Lo scorso 4 agosto l’ex Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci aveva annunciato le sue dimissioni. Motivo per cui le elezioni regionali in Sicilia sono state accorpate a quelle politiche. «Il 25 settembre – aveva detto il Governatore in un messaggio video – in Sicilia si voterà anche per le elezioni regionali, oltre che per le politiche come in tutta Italia. È una decisione sofferta, meditata, che ho adottato alcuni minuti fa dopo averci pensato per alcuni giorni. Non c’è alcun motivo politico alla base di questa decisione, sono quasi tutte ragioni di ordine tecnico, procedurale, dettate dal buon senso».

Musumeci, nato a Militello in Val di Catania nel 1955, ha iniziato a fare politica all’età di 15 anni nelle file di Giovane Italia. Dal 2017 al 2022 ha governato la Sicilia.

