Elezioni politiche 2022 in Sicilia: i risultati dei candidati a Camera e Senato. Tutti gli eletti

Ci siamo: sono online i risultati delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 e adesso sappiamo chi sono i candidati per la Sicilia all’uninominale che avranno un seggio alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica. Oltre a Francesco Gallo e Dafne Musolino, per Messina, a Tommaso Calderone e Antonio Minardo, ecco chi saranno i parlamentari siciliani per la prossima legislatura.

Il pezzo è in costante aggiornamento. Attualmente sono online i dati riguardanti i candidati eletti all’uninominale in Sicilia. Man mano che lo spoglio procede, lo aggiorneremo con i nomi dei candidati al plurinominale, i voti delle coalizioni e quelli dei singoli.

Elezioni politiche 2022: tutti i parlamentari eletti a Messina

Senato della Repubblica

Uninominale

Dolores Bevilacqua – 113.509 voti, 34,09% (Sicilia U01, Palermo: Quartiere 11 – Sette Cannoli);

– 113.509 voti, 34,09% (Sicilia U01, Palermo: Quartiere 11 – Sette Cannoli); Raoul Russo (FdI) – 132.191 voti, 39,13% (Sicilia U02, Marsala);

(FdI) – 132.191 voti, 39,13% (Sicilia U02, Marsala); Stefania Craxi (FI) – 101.092 voti, 37,54% (Sicilia U03, Gela);

(FI) – 101.092 voti, 37,54% (Sicilia U03, Gela); Nello Musumeci (FdI) – 150.682 voti, 36,41% (Sicilia U04, Catania);

(FdI) – 150.682 voti, 36,41% (Sicilia U04, Catania); Salvatore Sallemi (FdI) – 117.153 voti, 36,31% (Sicilia U05, Siracusa);

(FdI) – 117.153 voti, 36,31% (Sicilia U05, Siracusa); Dafne Musolino (Sud chiama Nord) – 105.098 voti, 29,96% – (Sicilia U06, Messina).

Plurinominale

Camera dei Deputati

Uninominale

Davide Aiello (M5S) – 64.166 voti, 35,86% (Sicilia 01 – U01, Palermo: Quartiere 11 – Sette Cannoli);

(M5S) – 64.166 voti, 35,86% (Sicilia 01 – U01, Palermo: Quartiere 11 – Sette Cannoli); Maria Carolina Varchi (FdI) – 69.209 voti, 36,10% (Sicilia 01 – U02 Palermo: Quartiere 20 – Resuttana – S. Lorenzo);

(FdI) – 69.209 voti, 36,10% (Sicilia 01 – U02 Palermo: Quartiere 20 – Resuttana – S. Lorenzo); Francesco Saverio Romano (Noi Moderati) – 53.230 voti, 38,77% (Sicilia 01 – U03, Bagheria);

(Noi Moderati) – 53.230 voti, 38,77% (Sicilia 01 – U03, Bagheria); Michela Vittoria Brambilla (FI) – 43.244 voti, 35,09% (Sicilia 01 – U04, Gela);

(FI) – 43.244 voti, 35,09% (Sicilia 01 – U04, Gela); Marta Antonia Fascina (FI) – 57.996 voti, 35,98% (Sicilia 01 – U06, Marsala);

(FI) – 57.996 voti, 35,98% (Sicilia 01 – U06, Marsala); Calogero Pisano (FdI) – 52.963 voti, 37,82% (Sicilia 01 – U05, Agrigento);

(FdI) – 52.963 voti, 37,82% (Sicilia 01 – U05, Agrigento); Antonino Minardo (Lega) – 73.268 voti, 41,38% (Sicilia 02 – U01 Ragusa);

(Lega) – 73.268 voti, 41,38% (Sicilia 02 – U01 Ragusa); Valeria Sudano (Lega) – 71.059 voti, 36,11% (Sicilia 02 – U02, Catania);

(Lega) – 71.059 voti, 36,11% (Sicilia 02 – U02, Catania); Francesco Ciancitto (centrodestra) – 89.768 voti, 40,84% (Sicilia 02 – U03, Acireale);

(centrodestra) – 89.768 voti, 40,84% (Sicilia 02 – U03, Acireale); Giovanni Luca Cannata (FdI)– 59.796 voti, 39,31% (Sicilia 02 – U04, Siracusa);

(FdI)– 59.796 voti, 39,31% (Sicilia 02 – U04, Siracusa); Tommaso Calderone (FI) – 60.592 voti, 35,36% (Sicilia 02 – U05, Barcellona Pozzo di Gotto);

(FI) – 60.592 voti, 35,36% (Sicilia 02 – U05, Barcellona Pozzo di Gotto); Francesco Gallo (Sud chiama nord) – 58.226, 32,25% (Sicilia 02 – U06, Messina);

Plurinominale

ARTICOLO AGGIORNATO alle ore 15.26

