Giornate Fai d’Autunno 2026: Messina riscopre il Salone dei Mosaici – FOTO

Sono ufficialmente iniziate le Giornate Fai d’Autunno 2026 e a Messina, per l’occasione, si aprono le porte del Salone dei Mosaici, all’interno della Stazione Marittima. Qui si può ammirare il “Mosaico dell’Impero“, realizzato dal pittore Michele Cascella. È costituito da migliaia di tessere colorate che, grazie agli effetti cromatici, danno l’impressione di vere e proprie pennellate.

L’opera è profondamente legata alla Sicilia e raffigura la millenaria storia dell’isola, attraverso la descrizione figurativa delle sue fasi più emblematiche: dall’epoca classica fino ai tempi della realizzazione del mosaico. Ogni tessera racconta una storia e insieme alle altre dà vita ad una delle realizzazioni artistiche più belle ed importanti dell’identità della Sicilia.

Il capo Delegazione Fai di Messina Nico Pandolfino ha affermato: «il Mosaico va a toccare tanti punti della nostra regione attraverso delle tessere meravigliose. Inoltre, all’interno del Salone dei Mosaici abbiamo messo alcuni reperti storici della Cariddi. I visitatori potranno anche ammirare i modellini ferroviari forniti da Associazione Ferrovie Siciliane e i libri che parlano della Stazione Marittima, forniti dalla biblioteca comunale di Messina».

Il Salone dei Mosaici e gli “Apprendisti Ciceroni”

La visita del Salone dei Mosaici per le Giornate Fai d’Autunno a Messina è stata curata da giovani ragazzi provenienti da diverse scuole del territorio.

Nico Pandolfino ha sottolineato: «il coinvolgimento degli Apprendisti Ciceroni è la mossa vincente che il Fai compie da anni. Noi crediamo fortemente in questo processo di sensibilizzazione e di formazione. Loro diventano i custodi del nostro patrimonio perché raccontandolo e conoscendolo, finiscono per innamorarsene».

Inoltre, Il capo Delegazione Fai di Messina ha ringraziato chi ha permesso la realizzazione delle due giornate ribadendo l’impegno svolto sia da Fondazione FS e dal gruppo Rete Ferroviaria Italiana.

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Giornate Fai d’Autunno 2026: riscoprire la bellezza

Nico Pandolfino ha concluso: «il nostro obiettivo, grazie alle Giornate Fai, è quello di riscoprire dei luoghi che normalmente non sono fruibili e portare ad una ricostruzione storica della città Invito i messinesi a visitare la Stazione Marittima di Messina, in particolare il Salone dei Mosaici, perché è un omaggio a Messina Porta della Sicilia. Avere uno sguardo su un luogo che solitamente non è aperto rappresenta sempre qualcosa di unico».

Non sei riuscito a visitarlo? C’è ancora pomeriggio fino alle 18:00 e domani. Le visite di domenica 11 ottobre saranno a partire dalle 09:30 alle 18:00 (ultimo ingresso 17:30).

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