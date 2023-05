Votare urgentemente per il nuovo presidente del Consiglio Comunale: la richiesta di 15 consiglieri

Procedere d’urgenza, subito dopo la surroga del dimissionario Cateno De Luca, alla votazione per l’elezione del nuovo presidente del Consiglio Comunale di Messina. Questa la richiesta presentata da 15 consiglieri comunali.

A motivare i consiglieri, il fatto che si debbano votare a breve documenti importanti come il Dup e il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 (che va approvato entro il 31 maggio 2023 per evitare la «nomina di un commissario ad acta con aggravio di oneri per l’Ente medesimo»).

Nel chiedere di mettere all’ordine del giorno, subito dopo la surroga, in calendario il 15 maggio, la votazione del nuovo presidente e dell’ufficio di presidenza, i consiglieri firmatari della richiesta di auto convocazione del Consiglio Comunale citano un precedente piuttosto recente: nella seduta del 13 luglio 2023 si svolsero nella «medesima seduta tanto le surroghe quanto l’elezione dell’ufficio di Presidenza».

A firmare la richiesta: Dario Carbone, Libero Gioveni e Pasquale Currò di Fratelli d’Italia, Mirko Cantello, Rosaria D’Arrigo, Maurizio Croce, Emilia Rotondo e Giulia Restuccia del Gruppo Misto, Amalia Centofanti e Giuseppe Villari di Prima l’Italia, Giovanni Caruso di De Domenico Sindaco, Cosimo Oteri di Forza Italia, Giandomenico La Fauci, Dario Zante e Federica Vaccarino di Ora Sicilia.

