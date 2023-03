Sicilia, respinto il ricorso al TAR di Luigi Genovese: Pippo Laccoto rimane all’ARS

Respinto il ricorso al TAR di Palermo presentato dall’ex deputato Luigi Genovese a seguito delle elezioni regionali del 2022 in Sicilia. Elezioni che lo hanno visto fuori dall’Assemblea Regionale Siciliana. Al suo posto, il deputato della Lega Pippo Laccoto.

Ultimato lo spoglio delle elezioni regionali che lo scorso 25 settembre 2022 hanno interessato la Sicilia, in concomitanza con le politiche, l’allora candidato ed ex deputato ARS, Luigi Genovese aveva annunciato il ricorso al TAR di Palermo. Ricorso che è stato respinto dal Tribunale Amministrativo con sentenza pubblicata l’8 marzo 2023.

Il ricorso di Luigi Genovese, come si legge nella sentenza del TAR, era così motivato: «In estrema sintesi, il ricorrente sostiene che in n. 33 sezioni (il 4% delle n. 776 sezioni presenti nella circoscrizione di Messina), non vi sarebbe congruenza tra il numero delle preferenze e i voti attribuiti alla lista provinciale n. 17 (Noi per la Sicilia Popolari ed Autonomisti) così come emergerebbe dai verbali delle operazioni dell’ufficio elettorale di sezione (mod. n.19. r. e mod. 25 r); è contestato pertanto l’esito dell’attività di verifica dei verbali di scrutinio compiuto dall’Ufficio centrale circoscrizionale di Messina, che si è concluso con l’attribuzione di n. 14.124 voti validi alla lista n. 17 (Noi per la Sicilia Popolari ed Autonomisti) e di n. 14.154 voti validi alla lista provinciale n. 13 (Popolari ed Autonomisti) alla quale è stato attribuito l’ultimo degli 8 seggi da assegnare, con proclamazione del controinteressato Giuseppe Laccoto».

Il Tar di Palermo ha però bocciato il ricorso per le motivazioni spiegate qui.

A commentare, il gruppo ARS della Lega: «Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione Prima) – scrivono –, con sentenza emessa oggi, ha dichiarato inammissibile il ricorso elettorale presentato dall’ex deputato regionale Luigi Genovese con il quale si chiedeva l’attribuzione del seggio all’Assemblea regionale siciliana, nel collegio provinciale di Messina, a danno della lista Prima l’Italia -Lega per Salvini premier che ha eletto Pippo Laccoto alle Regionali del 25 settembre scorso. I giudici amministrativi hanno dichiarato inammissibile il ricorso principale e improcedibile il ricorso incidentale».

