Sicilia, oggi le primarie del centrosinistra: 43.020 gli iscritti. Ecco dove si vota

Ci siamo: oggi, sabato 23 luglio, in Sicilia si vota per le primarie del centrosinistra. I cittadini sono chiamati a scegliere il candidato alla presidenza della Regione del campo largo progressista per le elezioni regionali 2022. In lizza Caterina Chinnici (Pd), Claudio Fava (Centopassi) e Barbara Floridia (Movimento 5 Stelle).

Chiusa la campagna elettorale, oggi si vota per le primarie del campo progressista. Sono 43.020 le persone registrate nella piattaforma creata appositamente per le primarie. Si può votare online fino alle 22. Il voto è previsto anche in 32 gazebo sparsi in diversi comuni e nei capoluoghi. A Messina il gazebo per la votazione si trova a piazza Cairoli. Le votazioni sono iniziate alle 8.00. Presumibilmente già domani sarà possibile sapere chi sarà il candidato presidente del centrosinistra alle prossime elezioni regionali in Sicilia tra l’eurodeputata Caterina Chinnici, il parlamentare ARS e presidente della Commissione Antimafia Claudio Fava e la senatrice e Sottosegretaria all’Istruzione Barbara Floridia.

