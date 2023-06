Ponte sullo Stretto, Siracusano: «Intitoliamolo a Silvio Berlusconi, fu sua grande intuizione»

Intitolare il Ponte sullo Stretto a Silvio Berlusconi: questa l’idea rilanciata dalle scorse ore dalla deputata di Forza Italia, Matilde Siracusano. «È stata una sua grande intuizione – ha spiegato la parlamentare messinese – e sarebbe già realtà se non fosse stato boicottato dalla sinistra».

La proposta era stata fatta già qualche giorno fa, all’indomani dalla morte del fondatore e leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, dal Comitato Ponte Subito. A rilanciarla, la Sottosegretaria ai rapporti col Parlamento e deputata alla Camera di Forza Italia, Matilde Siracusano, intervenuta nella mattinata di ieri, 19 giugno, alla trasmissione di La7 “L’aria che tira”.

«Penso – ha dichiarato la deputata forzista – che il presidente Silvio Berlusconi abbia fatto tanto bene a questo Paese e a tanti italiani, non soltanto dal punto di vista politico e imprenditoriale, ma soprattutto dal punto di vista sociale e umano. È normale che ci siano tanti sindaci e tantissimi cittadini che hanno il desiderio di tributargli una strada, una piazza, un aeroporto.

Io gli intitolerei il Ponte sullo Stretto di Messina, che è stata una sua grande intuizione e che sarebbe già realtà se non fosse stato boicottato dalla sinistra che l’ha sempre visto come il ‘Ponte di Berlusconi’”».

Nel frattempo, il dibattito sul tema prosegue. Nella giornata di sabato 17 giugno, il movimento “No Ponte” si è riunito in corteo proprio a Torre Faro per manifestare contro la realizzazione dell’opera di collegamento stabile tra Sicilia e Calabria, mentre la segretaria nazionale del Pd ne ha parlato, in occasione della Direzione Generale del Partito, come di un progetto «anacronistico, costoso e dannoso».

