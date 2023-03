Ponte sullo Stretto, incontro al MIT. Siracusano: «Importanti ricadute occupazionali per Messina»

Nuovo incontro al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a tema Ponte sullo Stretto di Messina. Presenti il viceministro Edoardo Rixi e i rappresentanti di diverse realtà cittadine. A darne notizia è la deputata e sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano (Forza Italia): «Il Governo crede fermamente nella costruzione dell’opera e lavora da mesi per velocizzare le procedure necessarie all’ok definitivo».

Mentre si attende il Decreto dedicato al Ponte sullo Stretto di Messina annunciato dal Ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Matteo Salvini, entro la fine di questa settimana, proseguono gli incontri dedicati alla grande opera che il governo intende realizzare e completare nel giro dei prossimi 5/6 anni.

Nella giornata di ieri, infatti, si sono incontrati al MIT per discutere della realizzazione dell’opera, i rappresentanti del “Tavolo Ponte”, della Rete civica per le infrastrutture, esponenti degli ordini professionali, dell’Ance e di Sicindustria, oltre alla senatrice Dafne Musolino, con il coinvolgimento di tutti i parlamentari nazionali messinesi, e alla deputata Matilde Siracusano. Presente per il Ministero, il viceministro Edoardo Rixi.

A fare una sintesi dell’incontro, la parlamentare messinese Matilde Siracusano: «È stato chiesto all’esecutivo – afferma – un coinvolgimento attivo e positivo delle realtà cittadine, che potranno dare un prezioso contributo e concorrere così ad un reale protagonismo di Messina, che grazie a questa grande infrastruttura e ad un dialogo fattivo con il territorio potrebbe avere nei prossimi anni importanti ricadute occupazionali ed economiche».

«Il governo – prosegue –, con in testa Forza Italia, crede fermamente nella costruzione del Ponte sullo Stretto, e lavora da mesi per velocizzare le procedure necessarie all’ok definitivo al progetto aggiornato e dunque ad un cronoprogramma dettagliato per l’avvio dell’opera. Ringrazio il viceministro Rixi per la disponibilità e per l’attenzione che il Ministero – sotto la guida del ministro Matteo Salvini – sta manifestando per questo importante progetto e per la città di Messina».

(44)