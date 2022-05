Ponte sullo Stretto di Messina: presentato disegno di legge al Senato. Il testo completo

È approdato il 18 maggio 2022 al Senato il disegno di legge presentato da Forza Italia per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Proprio a ridosso delle elezioni amministrative in Sicilia, quindi, il centrodestra fa la sua mossa chiedendo la trattazione del testo a breve.

Nel presentare il disegno di legge dal titolo “Disposizioni per la realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina”, i senatori del centrodestra citano la legge n. 1158 del 17 dicembre 1971, dal titolo “Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente”, ancora vigente ma non attuata.

Tra le motivazioni per la spinta verso la realizzazione del Ponte sullo Stretto i firmatari scrivono che, a fronte dei passi avanti fatti nel resto d’Italia in termini di infrastrutture: «La Sicilia e la Calabria, e più in generale il Mezzogiorno, scontano un ritardo infrastrutturale non più tollerabile in un mondo globalizzato in cui le persone e le merci viaggiano a velocità una volta inimmaginabili. Questo ritardo nella creazione di infrastrutture nel Meridione condiziona anche la creazione di attività imprenditoriali e di nuovi posti di lavoro e quindi la stessa permanenza nelle regioni di nascita di molti giovani, che decidono di emigrare al Nord o all’estero».

Disegno di Legge Ponte sullo Stretto

Pubblichiamo, di seguito, i quattro articoli che compongono il disegno di legge sul Ponte sullo Stretto.

Al fine di realizzare un collegamento viario, ferroviario e infrastrutturale stabile tra la Sicilia e il continente, il Ponte sullo stretto di Messina è inserito nell’elenco delle opere prioritarie per lo sviluppo del Paese ai sensi dell’articolo 200 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come opera di preminente interesse nazionale, in deroga all’articolo 201 del medesimo codice. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le misure per: a) definire le procedure per l’ approvazione dello studio di fattibilità del progetto definitivo dell’opera e per la sua realizzazione, anche attraverso una o più procedure di gestione commissariale;

del progetto definitivo dell’opera e per la sua realizzazione, anche attraverso una o più procedure di gestione commissariale; b) stabilire le modalità di finanziamento pubblico dell’opera e le modalità di eventuale partecipazione del capitale privato e di affidamento in concessione;

dell’opera e le modalità di eventuale partecipazione del capitale privato e di affidamento in concessione; c) definire le modalità per il coinvolgimento degli enti territoriali, dei portatori di interesse e delle associazioni produttive delle zone interessate alla realizzazione e alla gestione delle infrastrutture primarie e secondarie di collegamento. Il Governo informa il Parlamento dello stato di avanzamento dei lavori del Ponte sullo stretto di Messina con una relazione trimestrale contenente le valutazioni tecniche, ambientali, economico-finanziarie e giuridiche delle decisioni adottate.

Il testo è presentato d’iniziativa dei senatori Vono, Siclari, Papatheu, Giammanco, Caligiuri, Schifani, Bernini, Mangialavori, Gasparri, Mallegni, Paroli, Barachini, Gallone, Toffanin, Aimi, Damiani, Alfredo Messina, Vitali, Perosino, De Siano, Pagano, Binetti, Caliendo, Giro, Cesaro, Craxi, Floris, Rizzotti, Stabile, De Bonis, Barboni, Modena, Dal Mas, Tiraboschi e Serafini.

Il disegno di legge “Disposizioni per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina” è disponibile in PFD a questo link.

