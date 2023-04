Ponte sullo Stretto, decreto incardinato alla Camera. Siracusano: «C’è la volontà di andare spediti»

È iniziato ieri, 5 aprile 2023, alla Camera dei Deputati, in Commissione, l’esame del decreto legge sul Ponte sullo Stretto di Messina. A commentare la parlamentare Matilde Siracusano: «Battaglia storica di Forza Italia, sarà uno straordinario viatico di sviluppo per tutto il Meridione». Vediamo quali saranno i prossimi step.

Incardinato a Montecitorio il Decreto Ponte sullo Stretto, approvato nelle scorse settimane dal Governo Meloni. Le Commissioni congiunte Ambiente e Trasporti stanno esaminando il testo. Le audizioni si terranno nella settimana tra il 12 ed il 18 aprile, e si prevede la fine dell’esame preliminare del provvedimento entro il 19 aprile.

Soddisfatta la sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano: «Ho seguito il primo giorno di lavori – commenta – insieme al sottosegretario alle Infrastrutture e ai trasporti, Tullio Ferrante: c’è la chiara volontà politica della maggioranza di andare spediti con l’iter parlamentate per poter convertire in legge il provvedimento nel più breve tempo possibile».

«La realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina – aggiunge – è una delle battaglie storiche del centrodestra e in particolare di Forza Italia, portata avanti negli anni dal presidente Silvio Berlusconi, che crede fermamente nella costruzione di questa grande opera per il rilancio dell’interno Mezzogiorno del Paese. Se vogliamo far ripartire davvero il Sud non sono sufficienti bonus e sussidi, ma occorre attrarre investimenti, lavoro, crescita, turismo. Il Ponte sarà uno straordinario viatico di sviluppo per tutto il Meridione».

