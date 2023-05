Palmira Mancuso al Congresso ALDE: «Verso le Europee con la grande famiglia liberale»

Si è concluso a Stoccolma il Congresso dell’Alde, a cui ha partecipato come delegata di Più Europa anche la messinese Palmira Mancuso; «È stata una esperienza importante, con seminari e sessioni plenarie che ci hanno proiettato nelle future sfide per la grande famiglia liberale europea a cui apparteniamo. È chiara la necessità di una rinascita dei valori liberali, anche in Sicilia dove gli ultimi risultati delle amministrative mostrano la vittoria della destra o dei populisti di destra. C’è dunque un gran lavoro da fare, a partire dai territori» dichiara la dirigente.

«Con Riccardo Magi, Federico Pizzarotti e Carla Taibi ai vertici del partito – continua Palmira Mancuso – sono certa che sapremo affrontare al meglio la prossima sfida verso un’unità dei partiti che hanno a cuore la civiltà europea, i diritti, le libertà e la prosperità dell’Unione Europea».

A ottobre, Più Europa organizzerà un momento di proposta politica in Italia, con l’obiettivo di creare un forte manifesto liberale che coinvolga tutti i partiti di area liberale del Paese.

A questo link per saperne di più sul Congresso Alde.

