Natale 2022 a Messina, il Consiglio Comunale dice “sì” all’Isola pedonale in centro città

Via libera all’Isola pedonale del Natale 2022 a Messina: pochi minuti fa il Consiglio Comunale ha votato e approvato all’unanimità la delibera predisposta dalla Giunta Basile per la pedonalizzazione in vigore dal prossimo 8 dicembre all’8 gennaio 2023 in occasione delle festività natalizia. Vediamo la mappa delle strade chiuse e le novità per i parcheggi.

In Consiglio Comunale la seconda delibera, quella che riguarda il tratto tra via Ettore Lombardo Pellegrino e viale San Martino, che sarà pedonalizzato h24 dall’8 dicembre all’8 gennaio (l’altro tratto, quello dalla parte bassa del Viale al Duomo sarà invece “a tempo”. A illustrare il provvedimento è stato il vicesindaco e assessore alla Viabilità, Salvatore Mondello.

«Il dibattito – ha spiegato – è già stato fatto in Commissione, in seduta congiunta tra la I e la VI, quindi sarò breve. Il ragionamento rientra nel discorso più ampio del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) e del piano dei parcheggi. L’area si presta a questo tipo di filosofia. Il nastro centrale del tram ci agevola perché consente il raggiungimento dell’isola in maniera semplice, è inoltre un’area a carattere fortemente commerciale. Un altro aspetto è legato all’imminente avvento delle festività natalizie. Quest’anno stiamo partendo con largo anticipo. All’isola pedonale ci sono attività collaterali, di carattere organizzativo-strutturale e altre di carattere ludico. Le isole pedonali non possono essere solo strade chiuse, devono essere luoghi di socializzazione».

Per agevolare la fruizione dell’area pedonale, i parcheggi Zaera, Cavallotti e San Ranieri saranno serviti da navette appositamente predisposte da ATM e saranno utilizzabili a 2,50 euro al giorno. Il discorso non vale però per il “La Farina” (o “Fosso”), inserito nell’ambito della Ztl.

Natale 2022 a Messina: la mappa dell’isola pedonale

Le due delibere prevedono la pedonalizzazione, sostanzialmente, da via Santa Cecilia a Piazza Duomo, passando per il Viale San Martino e via Primo Settembre.

Nel dettaglio, la prima delibera – quella immediatamente esecutiva, che non ha bisogno dell’approvazione dell’Aula – prevede di istituire, limitatamente al periodo dall’8 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 e alla fascia oraria 20.00 – 5.00, l’area pedonale:

nel tratto della via Primo Settembre compreso tra la via Battisti e il viale San Martino;

nella carreggiata del tratto del viale San Martino compreso tra le vie Cannizzaro e Primo Settembre (c.d. viale San Martino basso) i cui controviali saranno comunque interdetti alla sosta veicolare h24.

La seconda delibera, votata oggi, 18 novembre, in Consiglio Comunale, prevede, in via sperimentale e limitatamente al periodo dall’8 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023, l’area pedonale h24:

nel tratto del viale S. Martino compreso tra la via Lombardo Pellegrino e la Via Santa Cecilia, ad eccezione della sede tranviaria e delle intersezioni con le Vie Maddalena e Santa Cecilia.

Di seguito, le mappe delle due Isole pedonali:

