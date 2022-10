Messina, il “saluto” di Gallo e Musolino: «Sarò un “assessore in trasferta”»

Ufficializzato il rimpasto per la Giunta Basile: i nuovi assessori Roberto Cicala e Massimo Finocchiaro subentrano a Dafne Musolino e Francesco Gallo, eletti rispettivamente al Senato e alla Camera. Oggi, nel corso della presentazione dei nuovi membri dell’Amministrazione, i due nuovi parlamentari hanno “salutato” la città di Messina.

Eletti al Parlamento nazionale con Sud chiama Nord i due assessori della Giunta Basile lasciano il loro posto alle new entry. Presenti al tavolo, tutti gli esponenti dell’Amministrazione, il sindaco Federico Basile e l’ex primo cittadino, nonché leader di Sicilia Vera, Cateno De Luca. Dopo una breve introduzione, Dafne Musolino e Francesco Gallo hanno salutato la città, ricordando alcune delle attività svolte in questi anni.

A cominciare è stata l’ex assessore Dafne Musolino, che ha firmato le dimissioni poco prima di entrare in conferenza stampa: «È un grande onore essere qui oggi – ha esordito. Non mi sento un assessore dimissionario ma un assessore in trasferta. Ringrazio gli elettori. Oggi il mio saluto non è un arrivederci o un addio. Io ci sono e ci sarò sempre. Rappresenterò Messina e tutto il collegio. Di tutte le cose che abbiamo fatto e mi piace ricordare, oltre al successo della raccolta differenziata, è quello della tutela ambientale. Una città che aveva una situazione drammatica, molte questioni sono state affrontate. Portella Arena e Maregrosso in particolare. Abbiamo fatto un percorso importante dal punto di vista dei mercati. Nel periodo del covid il sindaco De Luca mi ha nominato assessore al ramo. Quel periodo ha segnato un periodo di svolta».

Poi la parola è passata all’ormai ex vicesindaco Francesco Gallo: «In questi anni ho scoperto quante cose si possono fare in poco tempo quando i rapporti sono positivi e non sono viziati da interessi di parte. Si sono fatte cose importanti, la trasformazione di ATM in Spa, oggi fiore all’occhiello. Il mio nome è legato per un gioco del destino alla presenza di Vasco Rossi a Messina, fui il primo a portalo nel 2007, lo riportai qui con la Giunta De Luca».

