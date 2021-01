Messina. Il PD: «Solidarietà alla Consigliera Antonella Russo»

In merito alle esternazioni del sindaco nei confronti della consigliera Antonella Russo, il Segretario provinciale del PD e il gruppo consiliare del PD comunicano quanto segue: «Solidarietà alla Consigliera Antonella Russo e pieno sostegno all’operato della medesima che non ha fatto altro che assolvere pienamente al proprio ruolo istituzionale e democratico. Ancora una volta, il Sindaco si rivolge con toni ingiuriosi nei confronti di un consigliere comunale del PD, questa volta ipotizzando presunti complotti e fantasiose strategie di “cricche” che vorrebbero delegittimare il suo operato. È superfluo ribadire che il PD si confronta e svolge la propria azione politica alla “luce del sole” fuori da logiche ed “intrighi di palazzo” esclusivamente nell’interesse della Città e dei Messinesi! Il Sindaco se ne faccia una ragione! Non è con gli insulti che fermerà l’azione politica dei consiglieri comunali del PD; piuttosto, smetta di fare vittimismo e l’uomo solo al comando, aprendosi alla partecipazione ed al confronto costruttivo su problematiche importanti per la città.

Lo scrivono: Nino Bartolotta, Biagio Bonfiglio, Gaetano Gennaro, Felice Calabrò e Alessandro Russo

(32)