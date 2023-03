Messina, Franco De Domenico tra i fondatori dell’associazione “Territorio e Partecipazione”

La nuova associazione “Territorio e Partecipazione” è stata presentata nei giorni scorsi a Giostra perché come ha detto uno dei fondatori Franco De Domenico, ex candidato a Sindaco per il Partito Democratico alle Amministrative 2022; «luogo simbolo delle contraddizioni di Messina».

L’associazione nasce per contribuire al dibattito politico nel territorio della Citta Metropolitana di Messina. «In concreto, – spiega Franco De Domenico –, ascoltare chi non si sente rappresentato e purtuttavia esprime bisogni cui spesso non vengono date risposte. E sono in tanti oggi a non sentirsi rappresentati, basti pensare al numero crescente di chi diserta le urne, ai giovani costretti a lasciare il territorio o agli anziani, sempre più numerosi, abbandonati al loro destino, ai tanti uomini e donne, giovani e meno giovani in cerca di una occupazione che possa garantire un’esistenza dignitosa. Insomma, si intende portare avanti un metodo che consiste nell’ascolto preventivo, nel coinvolgimento dei cittadini (tutti non solo gli amici), prima di compiere scelte politiche che poi condizionano il futuro della comunità».

«Si vuole dare un’impronta di concretezza – aggiunge l’ex consigliere comunale Biagio Bonfiglio –, costituendo gruppi di lavoro, comunità di idee, che faranno proposte concrete sulle quali ci si vuole confrontare con i decisori per farle diventare realtà».

Durante l’incontro sono intervenuti, tra gli altri: il consigliere della V Municipalità Andrea Zumbo, l’ex Presidente del CUS UniMe Nino Micali, l’ex consigliere della VI Municipalità Mario Biancuzzo.

