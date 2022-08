Messina, Franco De Domenico rinuncia alla candidatura alle elezioni regionali 2022

È ufficiale: l’ex candidato sindaco di Messina, Franco De Domenico, rinuncia alla candidatura all’ARS alle elezioni regionali previste in Sicilia il 25 settembre 2022. Lo ha comunicato nelle scorse ore al segretario provinciale del Partito Democratico. A spiegarne le motivazioni è De Domenico stesso: «Non trovo più l’entusiasmo e il piacere di fare politica che aveva caratterizzato il mio impegno».

Franco De Domenico ha deciso: non sarà candidato all’Assemblea Regionale Siciliana alle elezioni regionali del 25 settembre 2022. Tornerà a fare il professore e a svolgere la sua attività nell’ambiente universitario.

Così Franco De Domenico spiega le sue motivazioni: «Comunico – scrive in una nota – di aver informato il segretario provinciale del Partito Democratico della mia rinuncia alla candidatura alle Elezioni Regionali per le quali avevo dato la mia disponibilità. Ho riflettuto a lungo prima di decidere, per rispetto alle tantissime persone che hanno creduto in me in questi cinque anni e alle quali chiedo scusa per il mio disimpegno, tuttavia, anche per le note vicende dell’ultimo mese che hanno riguardato sia il Partito Democratico che tutto il quadro politico, non trovo più l’entusiasmo e il piacere di fare politica che aveva caratterizzato il mio impegno, per cui torno alle mie attività universitarie e professionali, dalle quali ho sempre tratto vere soddisfazioni».

(8)