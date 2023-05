Messina, Cateno De Luca si è dimesso da consigliere comunale

È ufficiale: Cateno De Luca ha rassegnato le dimissioni da consigliere comunale di Messina. La decisione è stata confermata questa mattina, 3 maggio 2023. Al suo posto dovrebbe subentrare Salvo Caruso, primo dei non eletti.

Dopo lo scontro consumatosi ieri a margine dell’ultima seduta di Consiglio Comunale, Cateno De Luca, già dimessosi dall’incarico alla guida del Civico Consesso, si dimette anche da consigliere comunale per concorrere all prossime elezioni amministrative per la carica di sindaco di Taormina. Oggi, quindi, non sarà presente in Aula per il secondo round per l’elezione dell’ufficio di presidenza.

«Ieri sera – ha commentato De Luca sui social – ho saputo che anche le opposizioni ed i nostri traditori non hanno ancora trovato l’accordo per individuare un comune candidato […]. La seduta di Consiglio Comunale di oggi sarebbe finita come quella di ieri… Le prossime sedute di consiglio comunale sarebbe finite come quelle di ieri… Ed io ho deciso di non perdere più tempo dietro queste follie e mi sono dimesso da consigliere comunale così potrò fare la mia campagna elettorale a Taormina con grande serenità».

Al suo posto subentrerà Salvo Caruso, primo dei non eletti alle elezioni amministrative del l giugno 2022 con la l’osta “con De Luca per Basile sindaco”.

