Matteo Salvini a Messina per parlare di Ponte sullo Stretto: presidio degli attivisti per il “NO”

Matteo Salvini a Messina domani, martedì 6 giugno 2023, per parlare di Ponte sullo Stretto al convegno organizzato da Cisl, Filca e Fit a bordo della nave traghetto Elio di Caronte&Tourist, che sarà ormeggiata alla Rada San Francesco. Annunciato, dagli attivisti no Ponte, un presidio in concomitanza con l’arrivo all’approdo del Ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti.

“Il ponte sullo Stretto. Infrastrutture e trasporti per unire l’Italia”: questo il titolo dell’evento organizzato dalla Cisl e dalle Federazioni Filca (costruzioni) e Fit (trasporti). L’appuntamento, che come detto si terrà a bordo della nave Elio di Caronte&Tourist, è fissato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di martedì 6 giugno 2023. Oltre al Ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Matteo Salvini, interverranno il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. L’evento sarà trasmesso in streaming su filcacisl.it e fitcisl.org.

Matteo Salvini a Messina: presidio degli attivisti per il “NO” al Ponte sullo Stretto

Appresa la notizia, la rete dell’attivismo “No Ponte” di Messina ha organizzato un presidio per quella mattinata dalle ore 8.30 del 6 giugno di fronte all’imbarco dei traghetti della Caronte&Tourist. «Accogliamo come si merita il ministro Matteo Salvini – scrivono gli attivisti –, che presenzierà alla conferenza “Il ponte sullo stretto – infrastrutture e trasporti per unire l’Italia” organizzata dalla Cisl sulla nave Elio. Ben isolati dalla terra che vorrebbero sfruttare, il ministro, i presidenti delle regioni Sicilia e Calabria, gli speculatori del cemento non riusciranno ad isolarsi dal nostro dissenso».

“Il ponte sullo Stretto. Infrastrutture e trasporti per unire l’Italia”: il programma del convegno

Il convegno “Il ponte sullo Stretto. Infrastrutture e trasporti per unire l’Italia” organizzato da Cisl, Filca e Fit a bordo della nave traghetto Elio di Caronte&Tourist, si svolgerà dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di martedì 6 giugno.

Di seguito il programma:

9.00 – Accredito partecipanti

– Accredito partecipanti 9.15 – apertura lavori da parte di Enzo Pelle, Segretario Generale FILCA-CISL;

– apertura lavori da parte di Enzo Pelle, Segretario Generale FILCA-CISL; 10.00 – saluti dei segretari generali Sebastiano Cappuccio (Cisl Sicilia) e Tonino Russo (Cisl Calabria);

– saluti dei segretari generali Sebastiano Cappuccio (Cisl Sicilia) e Tonino Russo (Cisl Calabria); 10.15 – “Area integrata dello stretto. Sistema Infrastrutturale del territorio e dello sviluppo socio-economico”, panel di esperti tenuto da Carlo Carminucci, Direttore della Ricerca e Responsabile Osservatorio “Audimob” di Isfort e Salvatore Crapanzano, Presidente Commissione Mobilità e Infrastrutture Sostenibili dell’Ordine degli Ingegneri di Milano.

– “Area integrata dello stretto. Sistema Infrastrutturale del territorio e dello sviluppo socio-economico”, panel di esperti tenuto da Carlo Carminucci, Direttore della Ricerca e Responsabile Osservatorio “Audimob” di Isfort e Salvatore Crapanzano, Presidente Commissione Mobilità e Infrastrutture Sostenibili dell’Ordine degli Ingegneri di Milano. 11.00 – Tavola rotonda moderata da Giuseppe Malara, giornalista del TG2, che vedrà la partecipazione di Matteo Salvini, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Renato Schifani, Presidente della Regione Siciliana; Roberto Occhiuto, Presidente della Regione Calabria; Luigi Ferraris, Amministratore Delegato Gruppo FS Italiane SpA; Salvatore Pellecchia, Segretario Generale FIT-CISL. Concluderà i lavori Luigi Sbarra, Segretario Generale CISL.

– Tavola rotonda moderata da Giuseppe Malara, giornalista del TG2, che vedrà la partecipazione di Matteo Salvini, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Renato Schifani, Presidente della Regione Siciliana; Roberto Occhiuto, Presidente della Regione Calabria; Luigi Ferraris, Amministratore Delegato Gruppo FS Italiane SpA; Salvatore Pellecchia, Segretario Generale FIT-CISL. Concluderà i lavori Luigi Sbarra, Segretario Generale CISL. 12.15 – Conclusioni da parte di Luigi Sbarra, Segretario Generale CISL;

– Conclusioni da parte di Luigi Sbarra, Segretario Generale CISL; 13.00 – Light lunch.

