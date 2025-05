Massimo Romagnoli annuncia ufficialmente il rientro nel centrodestra europeo

Massimo Romagnoli, già deputato della Repubblica e attuale Responsabile degli Italiani nel Mondo per Alternativa Popolare, ha preso parte al Congresso del Partito Popolare Europeo (PPE).

Il Congresso si è tenuto a Valencia dove Romagnoli ha ufficialmente annunciato il proprio rientro nel centrodestra europeo. Il suo ritorno parte da solide radici siciliane perchè Romagnoli è originario di Capo d’Orlando, in provincia di Messina. Proprio lì, insieme a Bruxelles ha sede la segreteria politica e gli uffici di rappresentanza di Alternativa Popolare.

Massimo Romagnoli e la missione dalla Sicilia

Romagnoli ha dichiarato: «da Capo d’Orlando fino a Bruxelles, passando per Messina: il mio impegno per gli italiani all’estero è una missione che parte dalla Sicilia. La mia terra d’origine è il punto di partenza di un progetto politico che vuole dare una voce forte, europea e moderna alle nostre comunità nel mondo».

Romagnoli è stato nominato Responsabile degli Italiani nel Mondo da Paolo Alli, Presidente del partito, e da Stefano Bandecchi, Segretario Nazionale, nell’ottobre 2024. In questa veste ha partecipato attivamente al Congresso PPE come uno dei 563 votanti europei. Ha sostenuto Manfred Weber come Presidente del PPE e le vicepresidenze di Antonio Tajani e Kostis Hatzidakis.

Durante il Congresso, Romagnoli ha avuto incontri con importanti figure del centrodestra italiano ed europeo, tra cui il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, Maria Stella Gelmini, Maurizio Lupi, Kyriakos Mitsotakis, Roberta Metsola, e altri esponenti istituzionali e parlamentari.

Gli obiettivi del piano di rafforzamento

Alternativa Popolare lancerà nei prossimi mesi un piano di rafforzamento della sua presenza all’estero, che coinvolgerà attivamente anche le comunità italiane di origine siciliana.

Tra gli obiettivi principali annunciati:

il primo Congresso Internazionale di Alternativa Popolare , previsto a Francoforte a novembre 2025, in preparazione alle elezioni dei Comites;

, previsto a Francoforte a novembre 2025, in preparazione alle elezioni dei Comites; la presentazione di liste AP in tutti i Paesi dove vivono comunità italiane, con un simbolo riconoscibile e una struttura organizzata;

in tutti i Paesi dove vivono comunità italiane, con un simbolo riconoscibile e una struttura organizzata; il consolidamento della rete estera del partito, con eventi, incontri e iniziative istituzionali mirate.

Romagnoli ha dichiarato: «lavoreremo per offrire rappresentanza seria, forte e competente agli italiani nel mondo, a partire dalle nostre comunità in Germania, Belgio, Sud America e Australia, ma senza mai dimenticare da dove veniamo. La Sicilia, e in particolare Messina e Capo d’Orlando, saranno il cuore pulsante di questa strategia politica».

