La messinese Matilde Siracusano sottosegretario ai Rapporti col Parlamento

La deputata messinese Matilde Siracusano, è stata nominata sottosegretario ai Rapporti col Parlamento nel Governo Meloni. Soddisfatta l’Onorevole di Forza Italia: «Sono felice e avverto la responsabilità per l’importante incarico che andrò a ricoprire» ha commentato.

È stato comunicato nei giorni scorsi l’elenco dei sottosegretari del Governo Meloni. Tra di loro, come si vociferava già da qualche giorno, c’è anche il nome della messinese Matilde Siracusano. «Sarà un grande onore servire il Paese – ha affermato l’Onorevole – oltre che da parlamentare della Repubblica anche attraverso il prestigioso ruolo governativo di sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento. Sono felice e avverto la responsabilità per l’importante incarico che andrò a ricoprire. Ringrazio il presidente Silvio Berlusconi e tutto il mio partito per la fiducia riposta in me».

«Sono pronta a collaborare con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni – ha proseguito, con tutto l’esecutivo, e in particolare con il ministro Luca Ciriani, per far ripartire l’Italia, per dare risposte ai cittadini e alle imprese, per far viaggiare speditamente riforme e leggi sui binari parlamentari di Camera e Senato. Il Parlamento, negli ultimi anni spesso messo ai margini, dovrà tornare ad essere centrale nel processo legislativo e nel sostegno all’attività del governo. La maggioranza di centrodestra, nei prossimi mesi e nei prossimi anni, dimostrerà la bontà della scelta compiuta dagli italiani lo scorso 25 settembre».

Governo Meloni: l’elenco dei sottosegretari

Di seguito, l’elenco degli otto sottosegretari a cui verrà attribuita la delega di viceministro:

Esteri – Edmondo Cirielli (Fdi)

Edmondo Cirielli (Fdi) Giustizia – Francesco Paolo Sisto (Fi)

Mef – Maurizio Leo (Fdi) Mise Valentino Valentini (Fi)

Maurizio Leo (Fdi) Mise Valentino Valentini (Fi) Ambiente – Vannia Gava (Lega)

– Vannia Gava (Lega) Infrastrutture e Trasporti – Galeazzo Bignami (Fdi), Edoardo Rixi (Lega)

– Galeazzo Bignami (Fdi), Edoardo Rixi (Lega) Lavoro e Politiche Sociali – Maria Teresa Bellucci (Fdi)

– Maria Teresa Bellucci (Fdi) Esteri – Giorgio Silli, Maria Tripodi

– Giorgio Silli, Maria Tripodi Interni – Emanuele Prisco, Wanda Ferro, Nicola Molteni

Di seguito, l’elenco dei 31 sottosegretari:

Giustizia – Andrea Delmastro Delle Vedove, Andrea Ostellari

– Andrea Delmastro Delle Vedove, Andrea Ostellari Difesa – Isabella Rauti, Matteo Perego

– Isabella Rauti, Matteo Perego Economia – Lucia Albano, Federico Freni, Sandra Savino

– Lucia Albano, Federico Freni, Sandra Savino Mise – Fausta Bergamotto, Massimo Bitonci

– Fausta Bergamotto, Massimo Bitonci Ambiente – Claudio Barbaro

– Claudio Barbaro Agricoltura – Patrizio La Pietra, Luigi D’Eramo

– Patrizio La Pietra, Luigi D’Eramo Infrastrutture e Trasporti – Tullio Ferrante

– Tullio Ferrante Lavoro – Claudio Durigon

– Claudio Durigon Istruzione – Paola Frassinetti

– Paola Frassinetti Università e Ricerca – Augusta Montaruli

– Augusta Montaruli Cultura – Gianmarco Mazzi, Lucia Borgonzoni, Vittorio Sgarbi

– Gianmarco Mazzi, Lucia Borgonzoni, Vittorio Sgarbi Salute – Marcello Gemmato

– Marcello Gemmato Rapporti con il Parlamento – Giuseppina Castiello, Matilde Siracusano

– Giuseppina Castiello, Matilde Siracusano Sottosegretari Alla Presidenza Del Consiglio – Alessio Butti (Innovazione), Giovanbattista Fazzolari (Attuazione del Programma), Alberto Barachini (Editoria), Alessandro Morelli (Cipe).

A questo link, invece, l’elenco dei Ministri del Governo Meloni.

