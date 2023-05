Giovanni Donzelli a Messina per la presentazione di due nuovi circoli di Fratelli d’Italia

Giovanni Donzelli e Maurizio Leo a Messina per presentazione del circolo territoriale di Fratelli d’Italia “Messina Centro Storico” e del circolo di Gioventù Nazionale “Solstitium”. L’appuntamento è fissato per il prossimo venerdì 19 maggio, al Palacultura “Antonello”.

Due dei “big” di Fratelli d’Italia pronti ad approdare alla città dello Stretto per l’evento di presentazione di due nuovi circoli del partito: “Messina Centro Storico” e “Solstitium”, riservato ai più giovani. Tema dell’incontro, in calendario venerdì 19 maggio alle ore 11.00 nella sala al piano terra del Palacultura “Antonello” di Messina, sarà “2024: con FdI, verso l’Europa delle radici”.

Presenti a Messina venerdì 19 maggio, oltre al responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, anche il viceministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo, il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno, i coordinatori regionali FdI per la Sicilia orientale, Salvo Pogliese, e per la Sicilia occidentale, Gianpiero Cannella, il coordinatore metropolitano FdI, Pasquale Currò, i commissari provinciali FdI, Elvira Amata (assessore regionale al Turismo) ed Ella Bucalo (senatrice) e altri rappresentanti istituzionali del partito per la provincia di Messina.

(18)