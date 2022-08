Elezioni Regionali, Ferdinando Croce candidato all’ARS con Fratelli d’Italia

Con un video pubblicato sul social l’avvocato messinese Ferdinando Croce ufficializza la propria candidatura all’ARS alle elezioni regionali del 25 settembre 2022 tra le fila di Fratelli d’Italia: «La mia è una candidatura che viene da lontano. Il mio impegno nasce sui banchi di scuola ed è andato avanti in tante forme, quella del movimentismo, delle associazioni. Intendo andare avanti per continuare a rendere bellissima questa terra».

Già a capo della Segreteria Tecnica dell’Assessore regionale siciliano alla Salute, poi Capo di Gabinetto Vicario dello stesso assessorato e, in ultimo, Esperto del Presidente della Regione Siciliana per le questioni giuridico amministrative, l’avvocato messinese Ferdinando Croce ha firmato nelle scorse ore la propria candidatura alle elezioni regionali del 25 settembre 2022. Sarà candidato in Fratelli d’Italia, il suo partito «storico» al cui interno milita da tempo.

Si (ri)presenta agli elettori con un video:

«Il 25 settembre – spiega Ferdinando Croce – si voterà per il rinnovo dell’Assemblea Regionale Siciliana e intendo proporre agli elettori la mia candidatura. Una candidatura che viene da lontano. Il mio impegno nasce sui banchi di scuola ed è andato avanti in tante forme, quella del movimentismo, delle associazioni. Un percorso di militanza e di attivismo che mi ha consentito di stare a contatto con il territorio, di ascoltare la gente e le loro istanze, di interpretarle; e di trasformale anche in azioni amministrative, come è avvenuto quando sono stato consigliere di Quartiere, e in tante altre occasioni».

Occasioni, aggiunge, «che poi si sono concretizzate in un impegno più intenso, al fianco del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che mi ha dato fiducia e mi ha consentito di occuparmi di tantissime tematiche di respiro regionale. Dalla sanità, ai lavori pubblici, alla lotta al dissesto idrogeologico, nella prevenzione agli incendi. Oggi desidero portare avanti questo impegno».

