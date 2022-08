Elezioni Politiche 2022, online le liste del M5S per Camera e Senato: i candidati in Sicilia

Finite le Parlamentarie, il Movimento 5 Stelle (M5S) ha reso pubblici i nomi dei candidati alla Camera dei Deputati e al Senato in vista delle elezioni politiche del 25 settembre 2022. In corsa diversi parlamentari uscenti. Vediamo l’elenco completo regione per regione e, in particolare, per la Sicilia.

Lo scorso 16 agosto gli iscritti del Movimento 5 Stelle hanno votato per scegliere i candidati alle prossime elezioni nazionali. Stamattina, sul sito ufficiale, sono stati pubblicati gli elenchi dei candidati ai collegi plurinominali della Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica. I nomi dovrebbero essere quelli definitivi, salvo ripensamenti di Giuseppe Conte: «Il presidente si riserva la valutazione – si legge nella nota di commento alle liste –, sentito il Garante, di compatibilità con i valori e le politiche del MoVimento 5 Stelle, esprimendo parere vincolante e insindacabile, in qualunque fase dell’iter fino alla scadenza del termine per il deposito delle liste elettorali». Termine fissato alle ore 20.00 del 21 agosto 2022.

I candidati M5S alle elezioni politiche 2022

Vediamo chi sono i candidati nel collegi plurinominali alla Camera dei Deputati in Sicilia:

Sicilia 1 – 01 – Conte Giuseppe; D’Orso Valentina; Aiello Davide; Morfino Daniela (supplenti Varrica Adriano; Maggiore Maria Laura; Chiazzese Giuseppe; Finazzo Rosalia).

– Conte Giuseppe; D’Orso Valentina; Aiello Davide; Morfino Daniela (supplenti Varrica Adriano; Maggiore Maria Laura; Chiazzese Giuseppe; Finazzo Rosalia). Sicilia 1 – 02 – Carmina Ida; Perconti Filippo Giuseppe; Martinciglio Vita; Pignatone Dedalo Cosimo Gaetano (supplenti Manni Daniela; Nobile Luca; Barracco Alessandro).

– Carmina Ida; Perconti Filippo Giuseppe; Martinciglio Vita; Pignatone Dedalo Cosimo Gaetano (supplenti Manni Daniela; Nobile Luca; Barracco Alessandro). Sicilia 2 – 01 – Raffa Angela; Granata Salvatore; D’Angelo Grazia; Geraci Alessandro (supplenti Papiro Antonella; Argento Andrea; Baglio Katia; Virzì Gabriele).

– Raffa Angela; Granata Salvatore; D’Angelo Grazia; Geraci Alessandro (supplenti Papiro Antonella; Argento Andrea; Baglio Katia; Virzì Gabriele). Sicilia 2 – 02 – Cantone Luciano; Montaudo Matilde; Liuzzo Gabriele Giuseppe; Scuderi Carmela (supplenti Brunetto Antonio; Tinnirello Concetta Chiara Rita; Amato Giovanni Carlo; Gianna Giuliana).

– Cantone Luciano; Montaudo Matilde; Liuzzo Gabriele Giuseppe; Scuderi Carmela (supplenti Brunetto Antonio; Tinnirello Concetta Chiara Rita; Amato Giovanni Carlo; Gianna Giuliana). Sicilia 2 – 03 – Scerra Filippo; Ferreri Vanessa; Saitta Eugenio; Brullo Paola (supplenti Tringali Antonio; Rabbito Carmen; Papa Giuseppe).

Vediamo chi sono i candidati nel collegi plurinominali al Senato della Repubblica in Sicilia:

Sicilia 01 – Scarpinato Roberto; Damante Concetta; Lorefice Pietro; Bellavia Maria (supplenti Di Piazza Stanislao; Bevilacqua Dolores; D’Amico Vincenzo; Lazareanu Venera).

– Scarpinato Roberto; Damante Concetta; Lorefice Pietro; Bellavia Maria (supplenti Di Piazza Stanislao; Bevilacqua Dolores; D’Amico Vincenzo; Lazareanu Venera). Sicilia 02 – Floridia Barbara; Pisani Giuseppe; Amato Cinzia; Piccitto Federico (supplenti Rannone Giuseppina; Oriolesi Marco; Giordano Concetta; Zimmitti Massimo).

Gli elenchi completi dei candidati del M5S alle elezioni politiche (ai collegi plurinominali) sono disponibili qui:

elenco completo dei candidati alla Camera per tutte le regioni è disponibile a questo link

per è disponibile elenco completo dei candidati al Senato per tutte le regioni è disponibile a questo link.

A questo link, infine, l’esito delle votazioni; vale a dire quanti voti ha preso ogni singolo candidato.

(4)