Elezioni Politiche: i nomi dei candidati di Fratelli d’Italia alla Camera e al Senato per la Sicilia

Da Giorgia Meloni a Nello Musumeci, passando per Francesco Rizzo ed Ella Bucalo: Fratelli d’Italia ha reso pubblico l’elenco dei candidati alla Camera e al Senato alle prossime elezioni politiche del 25 settembre 2022. Vediamo chi sono i candidati per la Sicilia.

Chiuse le liste, i partiti stanno pian piano pubblicando sui propri portali ufficiali gli elenchi dei candidati per la competizione elettorale nazionale che aspetta gli italiani a fine estate. Tanti i nomi noti, tra cui quello del dimissionario presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, candidato al Senato all’Uninominale; ma anche Giorgia Meloni, capolista al plurinominale alla Camera; il dirigente messinese Francesco Rizzo, sempre al plurinominale alla Camera, la deputata uscente Ella Bucalo. Ecco l’elenco completo.

Candidati di Fratelli d’Italia in Sicilia per le elezioni politiche 2022

Pubblichiamo di seguito i candidati di Fratelli d’Italia in Sicilia per le elezioni politiche 2022, divisi per Camera e Senato, uninominale e plurinominale.

Camera Uninominale

Varchi Maria Carolina (Sicilia 1 – U02);

Pisano Calogero (Sicilia 1– U05);

Ciancitto Francesco Maria Salvatore (Sicilia 2 – U03);

Cannata Giovanni Luca (Sicilia 2 – U04).

Camera Plurinominale

Meloni Giorgia (Capolista Sicilia 1 – P01);

Caramanna Gianluca (Sicilia 1 – P01);

Varchi Maria Carolina (Sicilia 1 – P01);

Cannella Pietro (Sicilia 1 – P01);

Varchi Maria Carolina (Capolista Sicilia 1 – P02);

Giordano Antonio (Sicilia 1 – P02);

Roccella Eugenia Maria (Sicilia 1 – P02);

Porega Valfredo (Sicilia 1 – P02);

Leo Maurizio (Capolista Sicilia 2 – P01);

Varchi Maria Carolina (Sicilia 2 – P01);

Rizzo Francesco (Sicilia 2 – P01);

Meloni Giorgia (Capolista Sicilia 2 – P02);

Messina Manlio (Sicilia 2 – P02)

Natoli Rosanna (Sicilia 2 – P02)

Cardillo Gaetano Alberto Seby (Sicilia 2 – P02);

Cannata Giovanni Luca (Capolista Sicilia 2 – P03);

Ferro Wanda (Sicilia 2 – P03);

Rotondi Gianfranco (Sicilia 2 – P03);

Longi Eliana (Sicilia 2 – P03).

Senato Uninominale

Russo Raoul (Sicilia – U02);

Musumeci Sebastiano (Sicilia – U04);

Sallemi Salvatore (Sicilia – U05);

Bucalo Carmela (Sicilia – U06);

Senato Plurinominale

Bucalo Carmela (Capolista Sicilia – P01);

Scarpinato Francesco Paolo (Sicilia – P01);

Petrenga Giovanna (Sicilia – P01);

Ravetto Mario Flugy (Sicilia – P01);

Musumeci Sebastiano (Capolista Sicilia – P02);

Bucalo Carmela (Sicilia – P02);

Pogliese Salvatore Domenico Antonio (Sicilia – P02);

Petrenga Giovanna (Sicilia – P02).

A questo link l’elenco completo dei candidati di Fratelli d’Italia alle elezioni politiche 2022, regione per regione.

(18)