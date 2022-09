Elezioni politiche 2022: tutti i parlamentari messinesi eletti (o rieletti) a Camera e Senato

Dalle “veterane” Barbara Floridia e Matilde Siracusano, alle new entry Francesco Gallo e Dafne Musolino, sono ormai certi i nomi dei nuovi parlamentari messinesi eletti (o rieletti) alle elezioni politiche del 25 settembre 2022. Vediamo chi sono e da che parte stanno.

Il sito del Ministero dedicato alle elezioni politiche segna ancora una manciata di sezioni da scrutinare, ma sono troppo poche perché spostino qualcosa. È quindi possibile vedere come e da chi sarà formato il nuovo Parlamento nazionale. Per uno sguardo completo alla Sicilia c’è questo articolo, altrimenti, ecco l’elenco dei candidati messinesi che hanno ottenuto un seggio alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica.

In totale i parlamentari messinesi sono otto. Partiamo da quelli di cui si è più discusso nella città dello Stretto nelle ultime ore, il vicesindaco di Messina, Francesco Gallo, e l’assessore Dafne Musolino. Entrambi candidati con il movimento fondato da Cateno De Luca, “Sud chiama Nord”, avranno rispettivamente un posto alla Camera e uno al Senato. Non sappiamo ancora se proseguiranno il loro percorso nella Giunta Basile, nella giornata di ieri Musolino ha detto che ha ancora tempo per valutare.

Per quel che riguarda invece il centrodestra, alla Camera dei Deputati torna Matilde Siracusano, in quota Forza Italia, ed entra Tommaso Calderone, sempre forzista, ex deputato all’Assemblea Regionale Siciliana (ARS); mentre al Senato rientrano Ella Bucalo, di Fratelli d’Italia, e Nino Germanà della Lega (sì, quel Nino Germanà che alle amministrative aveva sostenuto Federico Basile).

Infine, il Movimento 5 Stelle riporta a Montecitorio per il suo secondo mandato Angela Raffa, mentre rientra a Palazzo Madama l’ex Sottosegretaria all’istruzione Barbara Floridia. Nessun seggio per i messinesi candidati invece con il centrosinistra.

