Elezioni politiche 2022: tutti i nomi dei candidati con Più Europa in Sicilia

Manca un mese alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 e anche Più Europa, partito della coalizione di centrosinistra, ha pubblicato le liste complete dei candidati in Sicilia che aspirano a un posto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica. Tra di loro anche la messinese Palmira Mancuso. Vediamo chi sono.

Candidati di Più Europa in Sicilia per le elezioni politiche 2022

Pubblichiamo di seguito i candidati di Più Europa in Sicilia per le elezioni politiche 2022, divisi per la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, uninominale e plurinominale.

Camera Uninominale

Maria Saeli (Sicilia 1-U03, Bagheria);

Chiara Guglielmino (Sicilia 2 – U03, Acireale).

Camera Plurinominale

Fabrizio Ferrandelli (Sicilia 1 – 01, PA);

Maria Saeli (Sicilia 1 – 01, PA);

Dario Liotta (Sicilia 1 – 01, PA);

Alessandra Mastrogiovanni Tasca (Sicilia 1 – 01, PA);

Federica Giorgio (Sicilia 1 – 02, AG,CL,TP);

Dario Liotta (Sicilia 1 – 02, AG,CL,TP);

Alessandra Mastrogiovanni Tasca (Sicilia 1 – 02, AG,CL,TP);

Giuseppe Pratillo (Sicilia 1 – 02, AG,CL,TP);

Palmira Mancuso (Sicilia 2 – 01, EN, ME);

Antonio Lo Re (Sicilia 2 – 01, EN, ME);

Chiara Guglielmino (Sicilia 2 – 01, EN, ME);

Chiara Guglielmino (Sicilia 2 – 02, CT);

Marcello Caramia (Sicilia 2 – 02, CT);

Alessandra Mastrogiovanni Tasca (Sicilia 2 – 02, CT);

Giuseppe Brancatelli (Sicilia 2 – 02, CT);

Dario Liotta (Sicilia 2 – 03, CL,CT,RG,SR);

Alessandra Mastrogiovanni Tasca (Sicilia 2 – 03, CL,CT,RG,SR);

Brancatelli Giuseppe (Sicilia 2 – 03, CL,CT,RG,SR);

Guglielmino Chiara (Sicilia 2 – 03, CL,CT,RG,SR).

Senato Plurinominale

Ugo Forello (Sicilia 01 – AG,CL,PA,TR);

Manuela Quadrante (Sicilia 01 – AG,CL,PA,TR);

Giuseppe Valenti (Sicilia 01 – AG,CL,PA,TR);

Monica Bracco (Sicilia 01 – AG,CL,PA,TR);

Simona Viola (Sicilia 02 – CT,En,ME.RG,SR);

Francesco Passantino (Sicilia 02 – CT,EN,ME.RG,SR);

Manuela Quadrante (Sicilia 02 – CT,EN,ME.RG,SR);

Giuseppe Valenti (Sicilia 02 – CT,EN,ME,RG,SR);

A questo link l’elenco completo dei candidati di Più Europa alle elezioni politiche 2022, regione per regione.

