Elezioni politiche 2022, i candidati di Messina del M5S: «Realizzato l’80% del programma»

Presentazione ufficiale, in Sala Ovale, stamattina dei candidati del Movimento 5 Stelle alle elezioni politiche del 25 settembre 2022, alla Camera dei Deputati e al Senato, per i collegi di Messina, Barcellona ed Enna: Barbara Floridia, Angela Raffa, Grazia D’Angelo, Salvatore Granata, Cinzia Amato e Katia Baglio. Una giornata dedicata a «narrare e raccontare quello che è stato fatto dal M5S». Dal reddito di cittadinanza, alle ZES, passando dal codice rosso, dedicato alle vittime di violenza.

«Il Movimento 5 Stelle – ha detto Angela Raffa, capolista a Messina per il collegio Sicilia 2-01, della Sicilia orientale – ha una squadra quasi tutta al femminile. Un segnale importante. Le donne sono in gamba e capaci di rappresentare i cittadini». Si parla anche di orgoglio e sentimento. «Ci presentiamo con orgoglio e cuore alla nostra città, – dice Barbara Floridia, già sottosegretario al Ministero dell’Istruzione con il governo Draghi e candidata al Senato alle elezioni politiche 2022 – perché il M5S ha realizzato circa l’80 per cento del programma. Noi abbiamo certezza di ciò che abbiamo fatto. Abbiamo la forza emotiva perché siamo stati capaci di rappresentarla. Penso alle ZES, al reddito di cittadinanza; abbiamo portato in parlamento il numero più alto di laureati, donne e lavoratori. Di certo, non abbiamo mai portato in parlamento condannati».

«Abbiamo avuto la volontà – aggiunge Grazia D’Angelo, già senatrice e adesso candidata alla Camera – di portare le donne in politica. Il Movimento 5 Stelle non solo predica la parità di genere, ma la pratica. Il nostro operato si è sempre manifestato nella tutela dei cittadini e dell’ambiente. Abbiamo raggiunto importanti risultati che hanno cambiato il mondo di approcciarsi: lo “spazza corrotti”, per esempio. Adesso la transizione ecologica e digitale sono i fari che ci guidano nel nostro operato politico. Solo con un cambio culturale si potrà ottenere un cambiamento. Abbiamo una visione del mondo che riporta a centro l’uomo. Il nuovo umanesimo è quello che ci muove. Ci ripresentiamo a testa alta».

Elezioni politiche 2022 Messina: i candidati del M5S

Ecco chi sono i candidati del Movimento 5 Stelle alle elezioni politiche del 25 settembre 2022, per i collegi di Messina, Barcellona ed Enna:

Angela Raffa : capolista a Messina alla Camera dei Deputati.

: capolista a Messina alla Camera dei Deputati. Barbara Floridia : candidata uninominale al Senato.

: candidata uninominale al Senato. Grazia D’Angelo : candidata uninominale alla Camera dei Deputati.

: candidata uninominale alla Camera dei Deputati. Salvatore Granata : candidato plurinominale alla Camera dei Deputati.

: candidato plurinominale alla Camera dei Deputati. Cinzia Amato: candidata plurinominale al Senato (collegio di Enna).

candidata plurinominale al Senato (collegio di Enna). Katia Baglio: candidata uninominale alla Camera dei Deputati (collegio di Barcellona Pozzo di Gotto).

(20)