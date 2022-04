Elezioni Messina, presentato il simbolo per Franco De Domenico sindaco – VIDEO

La coalizione di centrosinistra presenta il simbolo della lista legata al candidato sindaco di Messina Franco De Domenico, in vista delle prossime elezioni amministrative del 12 giugno 2022. A spiegarlo, l’esponente del Pd messinese: «La falce e il mare in risalto, come emblemi della città, ma anche elementi imprescindibili per le future politiche di sviluppo».

Tra due mesi esatti i messinesi si recheranno alle urne per scegliere il prossimo sindaco di Messina, i componenti del Consiglio Comunale e delle sei Municipalità cittadine, ma anche per votare a favore o contro la costituzione di un nuovo Comune con il Referendum Montemare. Entra quindi sempre più nel vivo la campagna elettorale e la coalizione di centrosinistra che ha scelto di appoggiare la candidatura a sindaco di Franco De Domenico ha presentato il simbolo del candidato: l’immagine richiama il profilo della Falce che si staglia sull’azzurro del mare, la terra ferma racchiude invece sfumature di rosso, arancione, verde e giallo, creando un insieme di colori che vuole richiamare l’arcobaleno.

A spiegarne il significato è il candidato sindaco Franco De Domenico: «Il simbolo – afferma– nasce dall’elaborazione di un concetto moderno teso a proiettare Messina verso la sua estensione metropolitana e il suo naturale carattere mediterraneo ed europeo. Viene, inoltre, trasmessa l’idea di una città colorata e multiforme. L’effetto finale richiama l’arcobaleno, un simbolo che unisce valori universali quali la pace, la voglia di rinascita e il superamento delle difficoltà, alle idee poste alla base del nostro progetto: l’integrazione, il pluralismo, il desiderio di cambiamento, la tutela delle minoranze e la lotta alle disuguaglianze attraverso la forza che deriva dall’unione delle diversità».

Franco De Domenico presenta il simbolo della sua lista per le elezioni a Messina: il VIDEO

