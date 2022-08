Elezioni, inizia la parata dei “big” a Messina: oggi Giorgia Meloni e Matteo Salvini

Manca meno di un mese all’election day e inizia la parata dei “big” in Sicilia: si parte oggi, lunedì 29 agosto, con Giorgia Meloni e Matteo Salvini a Messina, nella città dello Stretto per presentare i candidati di Fratelli d’Italia e Lega per le elezioni politiche e regionali del 25 settembre 2022. Previsti prossimamente, sempre per il centrodestra, anche l’arrivo di Silvio Berlusconi, ma a Palermo.

Stesso giorno, stessa ora, posti diversi: Matteo Salvini ha fissato il proprio appuntamento con i candidati alle ore 12.00 alla Marina del Nettuno, nei pressi della Batteria Masotto; secondo quanto riportato da Italpress, Giorgia Meloni farà un passaggio dal Mercato Vascone, sempre alle ore 12.00, per poi ripartire alla volta di Catania dove invece terrà un comizio cui sarà presente anche il candidato del centrodestra, l’ex presidente del Senato, Renato Schifani. Insieme alla leader di Fratelli d’Italia, informa l’agenzia di stampa, ci saranno i segretari regionali Giampiero Cannella e Salvo Pogliese. Con il numero uno del Carroccio, invece, i candidati della Lega alle regionali in Sicilia (tra cui l’ex sindaco di Messina, Peppino Buzzanca e l’imprenditrice messinese Maria Aloisi).

Stando ancora a quanto riportato da Italpress, Matteo Salvini sarà oggi nella Sicilia Orientale e si sposterà domani nell’area occidentale dell’Isola. A chiudere gli incontri sarà l’evento che si terrà a Palermo insieme al candidato presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. Maggiori informazioni, invece, per quel che riguarda l’arrivo in Sicilia del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, si avranno nei prossimi giorni. Giorgia Meloni, ricordiamo, è stata a Messina l’ultima volta durante la campagna per le elezioni amministrative del 12 giugno 2022 per sostenere Maurizio Croce.

